Alan Tacher y su esposa, conmovidos por el apoyo en su recuperación: ‘Nuestro agradecimiento eterno’

A casi dos semanas de haber anunciado a través de su cuenta de Instagram que él y su esposa, dieron positivo a la prueba de Covid-19, Alan Tacher y Cristina Bernal grabaron un nuevo video, esta vez, para agradecer al público por las muestras de cariño que les han hecho sentir a lo largo de este proceso de recuperación en el que aseguran, los síntomas han desaparecido casi por completo: “¡Vamos por menos! Gracias a todos por las muestras de cariño… nuestro agradecimiento eterno”, escribieron como descripción del clip en el que también hablaron de la salud de sus dos hijos, Michelle y Liam, quienes están aislados con su niñera.

Sonrientes, Alan y su esposa saludaron a sus seguidores a quienes les contaron que la próxima semana sabrán sí su cuerpo está libre del virus: “Ya vamos para los 15 días de haber dado positivos con el Covid-19, ya lo saben, mañana serían los 15 días y el lunes ya tenemos la cita para hacernos la prueba que, Dios quiera, salga negativa, nos hemos sentido bien”, comentó Alan. Por su parte, Cristy dijo: “Estamos casi sin síntomas”. Sobre sus hijos comentó: “Los niños están bien, muy sanos Anita todavía está bien, esperemos que así continúe, la nanny”. La esposa del conductor se mostró optimista sobre el reencuentro con sus pequeños: “Esperemos que ya, la siguiente semana, demos negativos a esto y ya nos podamos reincorporar y estar unidos como familiar”, comentó.

Además de detallar los avances que han tenido en su recuperación, Alan y Cristy grabaron este video para darle las gracias a todas las personas que los han apoyado durante estas dos semanas: “Gracias por todos los comentarios, la verdad, es increíble la cantidad de llamadas de buenos comentarios, de buenas vibras, por las oraciones y bendiciones que nos han mandado en absolutamente todas partes, de verdad, que no hay palabras para agradecerles, de las personas que, como digo, menos te esperas”, comentó Alan. Por su parte, su esposa dijo: “Buenos amigos, viejos amigos, nuevos amigos, amigos de redes, gente que ya pasó por esto también nos dieron un chorro de recomendaciones”.

El conductor reveló que de esa difícil situación, sin duda, se quedan con la parte positiva que es el cariño de la gente: “Se los agradecemos de corazón, en verdad, en serio, eso es lo que más nos va a dejar esta cuarentena obligatoria por el Covid-19 a nosotros como positivos, es eso, las muestras de cariño maravillosas, nos han dado regalos aquí, nos han mandado postres, pasteles, juegos de mesa, dulces”, narró divertido confesando que, por obvias razones, no ha podido entrenar, pero sí han estado comiendo saludable y tomando muchos líquidos.

Alista su regreso al trabajo

Según comentó, además de realizarse nuevamente la próxima semana también estará de vuelta en Despierta América de forma virtual, como han estado trabajando todos sus compañeros desde que se supo que había dado positivo: “La próxima semana nos veremos ahí en Despierta América, que yo ya regreso a trabajar de manera virtual como le han estado haciendo todos nuestros compañeros y yo a lo largo de estas dos semanas”, explicó. Tacher añadió que lo más complicado de esta situación es no poder tener cerca a sus hijas: “Más adelante no sé si nos sugieran hacerle una prueba a ellos, dependiendo cómo se van sintiendo, pero todo bien por el momento, digo, difícil la situación de no estar como quisiéramos con ellos, pero es parte dé y hay que acatar las reglas y las ordenes necesarias”, explicó.