'La vida así quiso', Elizabeth Gutiérrez de cómo se dio su relación con William Levy

A pesar de ser una de las parejas más mediáticas, Elizabeth Gutiérrez y William Levy han preferido mantener su vida privada alejada de los reflectores. Sin embargo, eso no les ha impedido exponer sus puntos de vista sobre lo que se comenta en torno a ellos, o incluso desmentir algunos rumores cuando ha sido necesario, como lo ha hecho el cubano en ocasiones anteriores. Ahora, es la guapa actriz quien se ha tomado un tiempo para conceder una reveladora entrevista, en la que no solo habló de lo orgullosa que se siente de su familia, sino que también dio detalles de cómo surgió la historia de amor con el padre de sus hijos hace ya varios años, un episodio que asegura ocurrió de manera inesperada.

Tan transparente como suele ser, la intérprete hizo un viaje al pasado para destapar algunos detalles de ese flechazo, que desde aquel entonces le cambió la vida para siempre. “Él tenía creo 21 años, 22 años, y yo tenía 23… El amor llega, nunca lo planeas. Cuando menos te lo esperas y de verdad que me pasó cuando menos me lo esperé. Yo estaba enfocada en mi carrera, llegó y ‘¿qué es esto?’ Yo quería enfocarme en mi carrera pero pasó, te enamoras y no puedes controlar eso…”, confesó la estrella durante una íntima conversación con Alejandra Espinoza, para el segmento virtual de Univision, El Break de las 7.

Elizabeth además recordó cómo todo comenzó a tomar fuerza con el paso de los días, y la necesidad que ambos tuvieron de disfrutar al máximo ese romance más allá de cualquier situación, como el hecho vivir tan lejos el uno del otro. “Él vivía en Miami y yo en Los Ángeles, así que imagínate, esa es una distancia bastante grande…”, aseguró, para luego hacer énfasis en lo mucho que hoy le sorprende hacer un repaso por su historia. “Entonces nunca me imaginé, pero la vida así quiso y aquí estamos con dos hijos más tarde…”, contó sonriente.

¿Planes de boda con William Levy?

Por ahora, Elizabeth y William mantienen una dinámica familiar a la cual se han acoplado perfectamente, enfocados de lleno en brindar amor y cuidados a sus hijos. Por tal motivo, la posibilidad de celebrar una boda ha quedado en último término, según reveló la actriz luego ser cuestionada por un fanático atento a la charla. “Ya me siento casada, creo que el compromiso más grande es una familia más que un matrimonio. Antes sí quería y sí estaba como que ‘ok, ¿cuándo nos vamos a casar?’ pero ya ni lo pienso, tengo ‘ese compromiso…’, dijo para referirse así al papel que ha desempeñado como madre de familia. “La historia de nosotros fue al revés, nunca pensé que iba a ser así pero fue al revés y así se dieron las cosas y no pasa nada, de verdad que ya no es tan importante como en algún momento lo fue…”, agregó.

Entre otras cosas, la estrella despejó las dudas sobre si tiene deseos de volver a la televisión, y de cómo a pesar de estar fuera de las pantallas, se siente feliz de haber tomado la decisión de permanecer junto a sus hijos. “La última novela que hice la verdad que estaba en foro y decía ‘ya quiero llegar a la casa a bañarlos, a dormir con ellos’. Eran las nueve de la noche y todavía me faltaban cinco escenas y yo decía, ‘ya quiero estar con ellos’… No me arrepiento de haber dejado un tiempo eso, sí quiero retomar definitivamente porque están grandes y no se acuerdan de su mami en los foros, entonces quiero compartir ese lado de mí… me gustaría que fueran parte de eso, que vivieran eso, pero será cuando Dios quiera y cuando un proyecto que se presente lo pueda hacer…”.

