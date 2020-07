Pati Chapoy confirma que habló con alguien de Televisa para averiguar sobre el caso de Silvia Pinal

En días pasados, el programa televisivo Ventaneando concedió un espacio a Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, quien aseguró que su madre habría perdido la exclusividad en Televisa, empresa para la que ella trabajó por varios años como actriz, productora y conductora. Por supuesto, la diva del cine mexicano no tardó en aclarar la situación, comentando que aunque sigue “recibiendo su dinero”, está dispuesta a respetar la última decisión de la empresa que le ha dado tantos éxitos. Tras esta serie de declaraciones, ahora ha sido Pati Chapoy quien durante la emisión del 23 de julio, decidió hacer un paréntesis para confirmar que se puso en contacto con alguien de la televisora, con la finalidad de despejar de una vez por todas las dudas que ha generado esta noticia.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Durante su intervención, Pati se refirió a Silvia como una mujer muy agradecida, para luego revelar lo que conversó con la fuente que prefirió mantener en secreto. “Me tomé la molestia de comunicarme con alguien de Televisa para preguntar qué había sucedido… luego de todo lo que comentamos aquí en Ventaneando, en relación a que Silvia Pinal había perdido ya la exclusividad… Punto número uno, Silvia no le había dado autorización a su hijo Luis Enrique para que lo platicara; dos, Silvia Pinal siempre ha sido una mujer muy agradecida y sabe perfectamente que en los últimos 22 años recibió equis cantidad de dinero y todo lo que le pidió en su momento a los ejecutivos de Televisa se lo cumplieron…”.

Chapoy tampoco dejó pasar un detalle relacionado con las recientes atenciones médicas que Silvia ha recibido a lo largo de este tiempo, sobre todo de la hospitalización a raíz del accidente que sufrió en su casa tres meses atrás. “Incluso Televisa cubrió los gastos de los hospitales, los recientes y los anteriores al reciente, y que ella simplemente estaba muy agradecida, que sí le contestan el teléfono. Pero que en este momento, el asunto que a ella le informaron que iban a cancelar su contrato, ella estuvo de acuerdo…”, aseguró la comunicadora.

VER GALERÍA

Recordemos que durante la entrevista que Luis Enrique tuvo con Ventaneando el pasado 20 de julio, también contó que los abogados de la empresa han querido negociar con su madre la venta de un coche que Televisa le proporcionó, información que Pati retomó en la emisión, aunque dijo desconocer las condiciones bajo las que se ha planteado esta circunstancia. “En este momento, los abogados son los que están viendo con ella la posibilidad de que se quede con el coche, ¿en qué forma viene esa negociación? Yo lo desconozco, si no le han contestado, dicho por Luis Enrique, son los abogados, no tiene nada que ver con la gente de Televisa…”

¿Qué dijo Silvia Pinal?

En una entrevista concedida al diario mexicano El Universal hace apenas unos días, Pinal habló abiertamente y con todo respeto sobre este tema, plenamente consciente de lo que pueda llegar a ocurrir. “Yo no siento que me hayan quitado la exclusividad, creo que se detuvo un poco, no me han cortado nada, yo sigo recibiendo mi dinero que me tienen que pagar pero bueno, en fin, si va a pasar, que pase. Si quieren que se vaya la exclusividad o que yo ya no trabaje con ellos, ya será decisión de ellos. Hay muchas empresas, pero espero no sea otra que no sea Televisa…”, dijo para el diario antes citado, espacio en el que además reiteró su gran interés por continuar trabajando como hasta ahora lo ha hecho. “Son gente que me quiere y yo los quiero mucho; espero que se arregle para bien de todos y si no, yo buscaré la manera de subsistir y enseñarle a Televisa que sí se sigue siendo alguien”, agregó.

VER GALERÍA