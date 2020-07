¿Quién necesita la playa para disfrutar del verano? Aislinn Derbez presume su bikini en casa

La estación más divertida del año llegó y aunque es un verano atípico en Los Ángeles, debido a la contingencia sanitaria que se vive, Aislinn Derbez aprovecha el clima cálido de la ciudad para asolearse bajo el sol californiano. Aunque este año no ha podido organizar unas vacaciones, desde casa, la actriz muestra su actitud veraniega y, ataviada en su bikini más estiloso, disfrutó de una jornada de diversión en casa donde se sintió como en la playa. A través de su cuenta de Instagram, la actriz escribió: “Hace calor, así que les presumo mi nuevo traje de baño favorito”. En la imagen aparece luciendo un bañador de dos piezas con el que dejó al descubierto su esbelta figura, resultado de ejercicio, pero sobre de un estilo de vida saludable que sigue desde antes de convertirse en mamá. Durante el confinamiento voluntario, Aislinn se acercó mucho a sus seguidores en redes sociales, a quienes les compartió un poco de su proceso para sentirse cómoda con su cuerpo luego de la maternidad, un camino que no fue fácil, pero que la fortaleció en muchos sentidos.

Los últimos meses han sido muy especiales para la actriz quien, después de anunciar su separación de Mauricio Ochmann, comenzó una nueva aventura laboral con el lanzamiento de La magia del caos, un espacio que nació de la gran comunidad que la actriz ha creado con sus seguidores en rede sociales con quienes, antes del podcast, ya había hablado del tema de su figura, una situación con la que lidió por un tiempo después de convertirse en mamá. En septiembre de 2018, a casi un año del nacimiento de Kailani, Aislinn compartió una foto en traje de bajo que acompañó del mensaje: “Quiero dedicar esto a todas esas mamás en posparto que sentimos la presión social de regresar a la normalidad; a las que nos hemos sentido mal al ver otras mamás presumiendo ‘cuerpazo’ o que se muestran ‘perfectas’ como si nada les hubiera pasado a nada de haber parido”, escribió en la primera parte del mensaje.

En aquel post, Aislinn habló del daño que provoca la falsa percepción que, en muchas ocasiones, se proyecta en redes sociales y así lo explicó: “Porque no hay nada más lejano a la realidad de la gran mayoría. ¿Cuánto daño nos hace verdad? Y casi nadie habla al respecto, qué difícil es para todas a las que no nos pasa así. Cuánto daño hace compararnos. Creo que las redes sociales deben transmutar para hablar de lo real, lo humano y lo vulnerable, no solamente lo ‘perfecto’. Para mí, en lo personal, fue un proceso lento (y nada fácil). Tenía prisa por regresar ‘a la normalidad’ pero estaba estancada con muchos kilos encima los primeros 5 meses de posparto”, escribió.

Después de un tiempo de no compartir imágenes en bikini, a finales de abril, cuando el sol de california comenzó a pegar con fuerza, Aislinn sorprendió a sus seguidores con una foto en bikini donde lucía espectacular. La actriz acompañó la instantánea, en la que aparecía luciendo un bañador de dos piezas con estampado animal print, de la frase: “¡Por fin empezó a hacer calor por aquí!”. En aquella ocasión, atribuyó su espectacular figura a las rutinas de ejercicio de Mariana Sánchez, hermana de Alessandra Rosaldo, con quien esta cuarentena estuvo entrenando a distancia.

¿Por qué no publicaba fotos en sus redes?

En marzo pasado, poco antes de que comenzara el aislamiento, Aislinn visitó México y habló de la inseguridad que le provocaron los cambios en su cuerpo, incluso aseguró que la avergonzaba compartir fotos de ella: “Yo me acuerdo que me daba mucha pena postear cosas, a mí no me quedaba mi ropa, me sentía incomoda conmigo misma y era una duda constante de, tomo foto, no tomo foto, qué tal que me critican (…) Quiero que las mamás que todavía están ahí sepan que todas pasamos por ahí”, comentó en conferencia de prensa, de acuerdo con información del programa De Primera Mano.