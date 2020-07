¿Cuántas personas se necesitan para enmarcar la cinturita de Thalía?

Uno de los grandes mitos que ha acompañado a Thalía a lo largo de su carrera es el tamaño de su cintura. Poseer un diminuto talle la ha hecho blanco de varios señalamientos, el más popular, se refiere a que no tiene un par de costillas. En varias ocasiones, la cantante ha jugado con esa leyenda urbana que, no acabamos de enterar, no es la razón por la que luce una cintura de avispa. A través de su cuenta de Instagram, la cantante compartió su secreto para lucir espectacular, en específico, reveló cómo le hizo en su nuevo videoclip, Soltera, donde usó un ajustado corset que necesitó de cinco personas para cerrarlo: “¡Cintura de avispa a 10 manos!”, escribió al lado de la publicación en la que, al estilo de Kim Kardashian en Met Gala del año pasado, la vemos ataviada en esta diminuta prenda que acentuó su figura y que dejó sin aliento a sus seguidores. En sus historias, la cantante recordó varios vestuarios del pasado en lo que también recurrió a un corset y lo sorprendente es que la cantante luce tan esbelta hoy, como en sus inicios. Hay click en nuestro video y mira lo espectacular que se ve.

MÁS NOTAS RELACIONADAS