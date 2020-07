Talina Fernández de los hijos de Mariana Levy: 'Se vienen a quedar conmigo y a que les cuente historias de su mamá'

El inmenso amor que Talina Fernández tiene por sus nietos, ha sido la mejor medicina ante las adversidades que ha tenido que enfrentar a lo largo de estos años, como la partida de su hija Mariana Levy hace ya más de una década. De hecho, fue a raíz de esta situación que la conductora de televisión se acercó aun más a los hijos de la fallecida actriz: María, Paula y Emilio, con quienes ha escrito una historia colmada por bellos momentos, y en la que sin duda las memorias familiares han sido imprescindibles. En una reciente entrevista, la comunicadora dio detalles de esta grata convivencia, enteramente orgullosa de su papel de abuela y de lo mucho que disfruta compartir con ellos.

A pregunta expresa sobre si se mantiene en constante comunicación con los hijos de Mariana, la periodista respondió sin más rodeos, ahondando un poco en cómo ha sido esta bella experiencia. “Claro, a los tres (los veo). A mi María, que es mi hija, la veo muchísimo; a Paula la veo a veces igual que a Emilio…”, dijo Talina en entrevista con Gustavo Adolfo Infante para Imagen Televisión. En ese espacio, también habló de lo importante que ha sido para ella mantener vivos los recuerdos de su hija en la memoria de sus nietos. “Se vienen a quedar conmigo y a que les cuente historias de su mamá…”, aseguró.

Pero más allá de las circunstancias, Talina se ha mantenido firme, pues como bien ha dicho, asumió un importante compromiso desde aquel día en que su hija partió para siempre. “Todas las noches antes de dormirme platico con ella. Anoche, justamente, de pronto me cayó el veinte que ya no estaba… pero qué le vamos a hacer, hay que salir adelante, tengo otros hijos, tengo nietos, tengo que estar para ellos…”, contó, además de revelar que conserva una foto de la actriz en uno de sus cajones, por lo que platica con ella de los diversos acontecimientos familiares. “Estoy segura de que allá me oye…”, agregó.

Conmovida, la ‘Dama del Buen Decir’ habló de la manera en que asimiló las cosas tras la tragedia, un instante en el que tuvo muy claro que tenía que estar, ante todo, para su familia. “Yo no me morí cuando murió Mariana por María, por Coco y por Pato, yo tenía que seguir viva, yo tenía que estar aquí para ellos… Dios quiso que me quedara aquí y aquí estoy, pero tengo que seguir trabajando…”, confesó la presentadora, mientras se mantiene refugiada en casa dedicando su tiempo a desempeñar algunas labores domésticas, pues afirma que es una mujer muy activa y dispuesta a asumir nuevos retos cada día.

La entrevista más entrañable

En días pasados, y como nunca antes había ocurrido, Talina fue entrevistada por su nieta María para el programa televisivo Sale El Sol, en donde aprovechó el espacio para hablar de Mariana y de la dicha que tuvo al haberla adoptado cuando siendo una niña enfrentó la pérdida de su mamá. “Mariana nos unió, tú tuviste dos mamás, una se llamó Mariana y la otra se llamó Talina. Qué suerte fue haberla tenido, María, qué pena que nada más la hayas tenido 9 años, porque yo la tuve 39 de mi vida, y fue el tesoro de mi vida… María es el amor de mi vida, a María tuve la oportunidad de adoptarla cuando murió su mamá y María ha enriquecido mi existencia desde siempre…”, aseguró en aquel espacio, en el que ambas estrecharon sus manos como señal del gran cariño que las une.

María Levy y la conmovedora entrevista a su abuela Talina Fernández

