Orlando Bloom lleva el amor por su mascota a flor de piel y se tatúa en su memoria

La búsqueda terminó. Con el dolor a flor de piel, Orlando Bloom anunció que su perrito, Mighty, a quien reportó como desaparecido hace siete días, falleció. Después de días de angustia -“La crudeza que he sentido en estos últimos días y noches de insomnio provocado por la idea de que mi pequeño amigo está perdido, asustado y no poder hacer nada para protegerlo es una pesadilla”- terminó, su mascota fue localizada, pero según contó, esta historia no tuvo un final feliz. Desde la semana pasada el actor emprendió una campaña de búsqueda para dar con el paradero de Mighty quien, según escribió en esta red social, era más que un perro: “El amor es eterno (…) Hay una razón por la que los llaman el mejor amigo del hombre. Lo extraño. Envío una oración por mi pequeño chico, fuerte y poderoso, para que encuentre el camino de regreso a su familia”, se lee en una de sus publicaciones que realizó mientras intentaban encontrarlo.

Los días de incertidumbre terminaron, pero desafortunadamente, Mighty no regresó a casa de la manera en la que él lo imaginaba. A través de un nuevo mensaje, Bloom detalló la situación: “Mighty está del otro lado ahora. Después de 7 días de búsqueda desde el amanecer hasta altas horas de la madrugada, hoy, este número ha llegado a su fin: encontramos su collar. He llorado más esta semana de lo que creí posible, lo cual ha sido muy catártico y curativo. No dejé piedra sin remover, me arrastré a través de todos los agujeros, recorrió todas las carreteras, busqué en cada patio trasero y arroyo. Tenía dos perros rastreadores separados que también hicieron lo mejor”, escribió en la primera parte de este mensaje.

El actor escribió estas líneas como descripción de un álbum de fotos y videos donde aparece en un estudio de tatuaje hasta donde acudió para rendirle homenaje a la memoria de su mascota con un tatuaje que ahora adorna su pecho. A pesar de la difícil situación, Orlando reconoció que Mighty le enseñó lecciones hasta el último momento: “Me siento muy agradecido de poder haber aprendido de mi pequeño y poderoso chico que el amor es eterno y el verdadero significado de la devoción. Estoy seguro de que me estaba mirando mientras silbaba en cada patio trasero, sabiendo que estaba haciendo todo lo posible por respetar nuestro vínculo. Era más que un compañero. Era una conexión del alma, lo digo con seguridad. Lo siento. Te quiero. Gracias. RIP Mighty, mi pequeño compañero”, escribió en esta publicación que ya rebasa los 500 mil likes.

Orlando compartió varias fotos del diseño que eligió para recordar a Mighty, se trata de su nombre escrito arriba de un corazón que tiene en el centro la letra A. En esta búsqueda también participó la novia del actor, Katy Perry, a quien la recta final de su embarazo no le impidió contribuir para encontrar al perro. A través de Instagram, la cantante retomó la publicación de Bloom y agregó: “Extrañaremos mucho a nuestro amigo, el hermano de Nugget. Por siempre un agujero en forma de pata en nuestros corazones”, se lee en esta publicación que, en su cuenta, generó más de 3 millones de reacciones.

Los días de búsqueda y reflexión

Luego de la desaparición de Mighty, Orlando compartió con sus seguidores una reflexión, fechada el 17 de julio; en ese texto, el actor hizo un análisis de lo dolorosa que le resultaba esta situación, pero de lo fuerte que lo hacía la esperanza de reencontrarse con su mascota: “La vida no siempre es tranquila, si lo fuera, nunca creceríamos ni nos desarrollaríamos como seres humanos. Si nos retiramos somos envidiados, si fallamos, somos ridiculizados y atacados. Lamentablemente esto muestra lo que la gente es. El dolor y el sufrimiento inesperado puede estar por delante de nosotros. Pero precisamente cuando te encuentras con esos momentos tan difíciles que no debes dejarte derrotar. Nunca te rindas. Nunca te retires”, escribió, sin saber que días más tarde, la fatídica noticia llegaría.