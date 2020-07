Ahora sí, Aislinn Derbez cuenta del fugaz romance que tuvo con un integrante de Reik

Poco sabemos de la vida sentimental de Aislinn Derbez antes su matrimonio de varios años con Mauricio Ochmann, de quien se separó hace apenas unos meses. Sin embargo, ha sido gracias a su podcast personal, La Magia del Caos, que la actriz ha revelado algunos aspectos de su ámbito privado que han acaparado toda la atención entre sus seguidores, como el hecho de que en el pasado, tuvo un fugaz ‘romance’ con Jesús Navarro, integrante de la banda de pop Reik. Como nunca antes, pero de la manera más discreta, la actriz compartió breves detalles de esta etapa, a tan solo unos días del mensaje de felicitación que dedicó al vocalista en redes sociales, y a quien se refirió como su “amor platónico”.

Durante la más reciente emisión de su podcast, Aislinn contó con la presencia de Kalinda Kano, quien es su amiga desde hace varios años y que además es la esposa de Bibi Marín, guitarrista de Reik. Al darle la bienvenida, hizo énfasis en su interés por que la charla tomara un rumbo espontáneo, por lo que de inicio hablaron del tiempo en que ambas llevan de conocerse. “¿Cuántos años llevas con Bibi? Desde que yo era adolescente… yo era groupie de Reik, ¿te acuerdas? Y tú ya estabas con Bibi…”, dijo entre risas la actriz, mientras su amiga aseguraba que fue hace 15 años cuando surgió esa linda amistad.

De inmediato, Aislinn ahondó en los detalles de esa época de su vida, en la que lejos de la fama y los reflectores, disfrutaba de ser fiel admiradora de la agrupación, aunque sus sentimientos por ‘Chuy’, -como llaman de cariño a Jesús-, eran distintos. “Yo me acuerdo porque… yo era súper fan de Reik y estaba enamorada de Jesús y salí con él como unas semanas así de fan groupie, cuando yo todavía no era actriz ni nada…”, comentó durante los primeros segundos de la transmisión en la que se hizo evidente ese fuerte lazo de complicidad.

Pero al cuestionar a Kalinda sobre si se acordaba de esa etapa, ella respondió sin más rodeos, reiterando aquel romance fugaz que la protagonista de La Casa de las Flores sostuvo con el cantante. “Sí, me acuerdo porque fue cuando tú y yo nos conocimos y de repente apareciste y yo todavía no era la primera dama de Reik, todavía era la novia de Bibi, pero de repente apareciste tú y convivimos mucho en algún momento y era como ‘qué emoción, otra mujer aquí’. Me acuerdo que salieron y fue muy emocionante, y también me acuerdo que fue breve…”, aseguró, a lo que Aislinn asintió tomando todo con mucho humor. “Fue muy breve. Sí, seguimos siendo muy buenos amigos, pero sí fue muy chistoso…”, agregó la intérprete.

Las primeras evidencias públicas de ese cariño

Aunque ya han transcurrido varios años de aquella época en que fue flechada por el cantante, Aislinn compartió su anécdota a través de las redes sociales apenas el 9 de julio, al dedicar un lindo mensaje a Jesús por su cumpleaños 34. “Feliz cumpleaños a mi amor platónico de cuando tenía 20 años, qué tiempos aquellos @chuinavarro. Te extraño ‘chisus’”, escribió sobre una fotografía en la que aparece junto al vocalista. En ese espacio, también hizo otra de sus ya esperadas confesiones. “Mi amor fue correspondido por unas semanas, por cierto”, dijo. Por ahora, la estrella se encuentra disfrutando al máximo de este instante de su vida, en el que ha podido consolidar su estabilidad, apoyada de sus seres queridos y motivada por la maternidad, al mismo tiempo en que permanece enfocada en sus proyectos profesionales, como el espacio que ha construido con La Magia del Caos, en el que poco a poco salen a la luz nuevas sorpresas.

