Toño Mauri se recupera del COVID-19, pero no hay fecha para que salga del hospital

Mientras los días pasan, Toño Mauri recobra las fuerzas en medio de su lucha contra el COVID-19, virus por el cual tuvo que ser hospitalizado, tal cual lo confirmó a principios de julio a través de sus redes sociales. Así mismo, gracias a las declaraciones de la familia del actor, se sabe que fue sometido a un tratamiento de plasma al cual ha respondido de manera satisfactoria, aunque hasta el momento, no hay fecha en la que se indique cuándo podrá regresar a casa. Lo cierto es que de acuerdo con la información más reciente, él se encuentra de muy buenos ánimos, refugiado en la fe y contando con todo el apoyo de sus seres queridos, entre ellos su hermana Graciela, que se ha encargado de poner al día a todos sus seguidores de la evolución del intérprete.

Con toda claridad, la actriz habló de lo importante que fue tomar las medidas pertinentes desde que Toño presentó los primeros síntomas, pues eso ha sido determinante en su recuperación. Sin embargo, y a pesar de que todo ha resultado favorable, todavía no hay fecha definida para que él pueda salir del hospital. “Yo creo que Toño de veras estuvo en la rayita de llegar a tiempo, a lo mejor un poquito más y hubiera sido una historia distinta, pero estamos bendecidos y ahí va saliendo. Sin fecha todavía (para que salga del hospital), pero no hay prisa…”, aseguró Graciela en entrevista con el programa televisivo Hoy.

Durante la charla, la también cantante hizo énfasis en lo sorpresivo que resultó para todos la manera en que el coronavirus se manifestó en su hermano, quien asegura es una persona que siempre está al cuidado de su salud. Recordemos que si bien la familia de Toño tampoco pudo evitar el contagio, solo él fue llevado al hospital. “No importa si eres sano, no eres sano, porque a los que pensábamos que podría afectar más no los afectó tanto, bendito Dios, pero al que pensamos que era tan sano, que no fuma, que no toma, en exceso nada, que se cuida, pues a él sí le afectó durísimo…”, contó.

El mayor aliciente de Toño en su recuperación

Visiblemente tranquila, Graciela además reveló cuál ha sido el mayor aliciente de su hermano a lo largo de estos días, en los que el amor y las esperanzas nunca se han desvanecido. “Para él debe ser horrible un día más, un día más, pero él está tan cerquita de Dios y pedimos tanto, oramos a la Virgencita preciosa que no lo suelta, mi papi que está en el cielo, que sabemos que intercede por él, que pues va llevando los días lo mejor que puede…”, contó la estrella, que además habló de los buenos ánimos que mantiene Toño mientras permanece internado. “Ya me lo imagino adentro, porque él se hace amigo hasta de las piedras, entonces ya hasta foto de su enfermera nos mandó. Le digo ‘es que son ángeles’ los doctores, las enfermeras…”, agregó.

El tratamiento médico con el que Toño Mauri lucha contra el COVID-19

Fue a finales de junio, cuando Toño concedió una entrevista al programa televisivo Despierta América, en donde relató parte de los primeros síntomas que presentó cuando se percató del contagio que además afectó a su familia. Posteriormente, se supo que había ingresado a terapia intensiva, por lo que a través de un mensaje en sus redes sociales acalló los rumores. Días después, gracias a la información compartida por Graciela, se tuvo conocimiento del tratamiento de plasma al que fue sometido el actor, y al cual ha respondido de manera satisfactoria. “Toño está como muy agradecido y dice que a él le va a tocar ahora donar plasma también, porque quiere ayudar a otros como lo ayudaron a él, porque esto es lo que realmente lo ha sacado adelante y también le pusieron anticoagulante…”, contó en días pasados en una entrevista con Ventaneando.

