Pati Chapoy aclara por qué se ausentó unos días de ‘Ventaneando’: ‘No tuve Covid’

Después de ausentarse unos días del programa Ventaneando, Pati Chapoy regresó al foro donde se graba, para retomar sus actividades como titular de la emisión. Como parte de la presentación de este martes, la periodista aprovechó para desmentir información sobre su salud que, según dijo, se estuvo difundiendo de manera irresponsable. Aunque ella ya había dado a conocer que se encontraba disfrutando de unos días bajo el sol en compañía de su familia, consideró importante hacer la aclaración durante el programa, pues comentó que muchos de los televidentes se alarmaron con los supuestos reportes de su salud. “Les agradezco mucho todos los recaditos que hemos estados recibiendo a través de mi WhatsApp, del Twitter de Ventaneando y del personal, de que, ya estoy de regreso”, comentó.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Pati continuó desmintiendo que su ausencia haya tenido que ver con el tema del coronavirus: “No estoy enferma, no tuve Covid. Simplemente me tomé unos días de descanso y ya. Lo que sucede es que de pronto inventan, pero con una facilidad y estoy perfectamente bien”, aclaró. Aunque no hicieron referencia de dónde se difundió ese rumor, Mónica Castañeda dijo: “Ya hasta te habían mandado al hospital Pati”, a lo que asombrada, Chapoy dijo: “¿Qué tal?, no, no se pasan”. La conductora se mostró muy indignada por la forma en la que se especula en los medios y en las redes sociales: “A los primeros que les diría, porque las noticias del espectáculo se generan aquí”, explicó.

Una vez que dejó claro que está perfectamente sana, Pati dijo para finalizar: “No se aceleren, ya estoy aquí, voy a seguir, de repente me iré, como cualquiera de nosotros, que necesitamos de pronto descansar y ya, ¿ok?”. Aunque no dio más detalles de qué se rumoró, dio a entender que se referían a un supuesto contagio de Covid. Durante el programa, Daniel admitió que en los últimos días sí se han dado casos positivos en producciones de la televisora de El Ajusco, de hecho, a principios de este mes, Ricardo Manjarrez, conductor de la emisión de espectáculos, anunció que se encontraba en cuarentena luego de haberse contagiado, situación que pudo generar las especulaciones sobre Pati.

VER GALERÍA

Días bajo el sol con sus nietos

Aunque muchos televidentes tenían la duda de por qué Pati no había aparecido a cuadro, quienes la siguen en redes sociales sabían que la conductora se encontraba al lado de su familia disfrutando de unos días de descanso, al menos, eso lo que dejó ver en su cuenta de Instagram donde la semana pasado compartió un video en el que mostró las habilidades de su nieta Martina, en la cocina. Si bien no dio detalles del destino que visitaron este verano, dejó ver que se encontraban en una playa, donde pudo compartir tiempo con sus nietos a quienes no había visto durante la cuarentena, tiempo en el que ella incluso trabajó desde su casa.

Pati Chapoy mostrando los cubrebocas que le regalaron sus nietos en su cumpleaños número 71

El mes pasado, Pati fue sorprendida por la producción del programa con un festejo por su cumpleaños número 71. Conmovida hasta las lágrimas, la conductora agradeció a sus compañeros por este detalle: “Sí, este es el segundo cumpleaños sorpresa que me festejan. No sospechaba para nada, obviamente, solté el llanto de la emoción, me sentí muy halagada, muy querida y se los agradezco siempre”. La conductora comentó que sus nietos le habían obsequiado unos originales cubrebocas: “Me compraron mis nietos, no sabes la cantidad. Dependiendo el humor que yo vaya a tener y la combinación que yo pueda hacer con mi ropa (...) los compraron con Carla Fernández, diseñadora mexicana, que hace unas cosas increíbles; viene el nombre del artesano que lo hizo de la venta de estos cubrebocas, un porcentaje es para el artesano que lo hizo”, explicó sobre el regalo de Martina y Jacinto.