Ferdinando Valencia comparte cómo piensa honrar la memoria de su bebé a un año de su partida

Hace casi un año, Ferdinando Valencia y su pareja, Brenda Kellerman, atravesaron por uno de los momentos más difíciles en su vida, cuando su pequeño Dante perdió la batalla contra la meningitis. Sin embargo, ambos han unido fuerzas para mantenerse firmes, refugiados en brindar amor y cuidados a su hijo Tadeo, preservando la ilusión de que un ángel los cuida desde el cielo, como en reiteradas ocasiones lo han dicho a sus fans a través de las redes sociales. A pocos días de conmemorar el primer aniversario luctuoso del bebé, el actor ha revelado de qué forma honrará la memoria del niño, quien falleció el 3 de agosto de 2019 tras un periodo de varias semanas en el hospital.

Conmovido, Ferdinando dio breves detalles de los planes que él y su familia tienen para ese día, aunque plenamente consientes de las dificultades derivadas por la pandemia de coronavirus. “Veré la manera de ver las posibilidades con las misas, porque ahora las reuniones en iglesias y todo esto, pues representan parte del problema que estamos viviendo como sociedad…”, dijo durante una entrevista concedida al programa televisivo De Primera Mano. “Sin embargo, este es un problema pero a nivel familiar, entonces a nivel familiar tal vez busque la manera de que se presente un sacerdote y haga una misa únicamente para nosotros en ese sentido…”, confesó.

Pero al meditar sobre este aspecto que lo dejó marcado para siempre, el actor confesó que para él no será sencillo enfrentar la llegada de esta fecha, sobre todo por la manera en que esto ha repercutido en sus emociones. “Pero hasta el momento, mi sentimiento es de miedo por esa fecha, no porque vaya a pasar nada…”, reveló durante la entrevista, en la que además hizo énfasis en lo mucho que a diario recuerda a su bebé. “La manera de extrañar a Dante no avisa, es constante, con intermitencias muy pequeñas en el sentido de que a cada rato no puedes evadir el hecho de ver sonreír al que tienes, y dejar de pensar cómo sería la sonrisa del que no tienes, lo duro viene todo el tiempo…”, dijo.

Con toda sinceridad, Ferdinando también habló de cómo Brenda lleva esta situación, confesando que incluso ella ha llegado a soñar constantemente con su bebé. “La que lo ha soñado mucho más es Brenda, de hecho una vez hasta tuvimos una especie de pleito porque ella seguía dormida y empecé a ver reacciones en ella y la desperté y se despertó llorando, porque estaba soñando con él, pero yo no lo sabía. Su inconsciente logró formular cuál sería la cara de Dante…”, contó en la conversación y tan transparente como suele ser al abordar el tema.

Una deuda económica sin saldar

Por ahora, Ferdinando tiene otro pendiente, pues asegura que la deuda económica derivada de la hospitalización de Dante aún no queda saldada. “Hace algunos días me hablaron del hospital para decirme que qué pasa con esa cuenta, que siguen esperando, estoy hablando de una cuenta pendiente de 1 millón 800 mil pesos, sin contar lo que yo ya estuve poniendo…”, reveló, para luego confirmar que, hasta el momento, no ha recibido apoyo del sindicato de la ANDA para poner punto final a ese capítulo. “Después de todo el desfalco económico que tuve a partir de aquel momento únicamente me he visto al día, vendí algunas de mis pertenencias y algunas otras las conservo, pero no veo moralmente ni legalmente, porque conozco mis derechos, el que yo tenga que cubrir esa cuenta…”, aseguró en la charla que sostuvo vía telefónica para la emisión antes citada.

