Tras haberse separado, Grettell Valdez habla de cómo logró llevarse tan bien con Pato Borghetti y su familia

Apostar por las buenas relaciones es una de las mayores prioridades para Grettell Valdez, quien tras varios años de haberse separado de Patricio Borghetti, padre de su hijo Santino, presume de la buena amistad que mantiene con él y su pareja, Odalys Ramírez. Y aunque admite que esto la ha llevado a enfrentar ciertos cuestionamientos por parte de otras personas, está muy segura de la postura que ha asumido, pues eso brinda a su pequeño la total satisfacción de poder estar cerca de sus padres, como se ha podido ver a través de las redes sociales. De hecho, la actriz compartió cómo logró forjar este lazo afectivo luego de su ruptura sentimental, un instante de su vida que ella ha definido como de los más difíciles, y que la llevó a emprender un acto de conciencia del que hoy se siente muy orgullosa.

Tan sincera como suele ser, Grettell habló a corazón abierto sobre esos momentos de reflexión que la llevaron a tomar una de las decisiones más importantes de su vida, en la que el amor se colocó por encima de cualquier diferencia personal. “Yo cuando me separé claro que para mí, si te soy honesta, lo que más me ha dolido en la vida es la muerte de mi abuela y mi divorcio, sin duda. Claro que es fuerte, claro que lo sufrí. Yo tenía un bebé en la cuna de casi un año, me quería morir. Pero yo elegí, ‘yo quiero que mi hijo sea feliz, y yo no le puedo cargar mis frustraciones, mi dolor, mi odio, mi resentimiento, mi ira a mi hijo, de alguien que es su papá y que es el único que va a tener en la vida’…”, confesó en entrevista para el segmento virtual de Univision, El Break de las 7.

Con esta manera de pensar, todo ha marchado de maravilla entre ellos, una situación en la que la madurez ha sido primordial. “Lo único que hice fue trabajar en mí, trabajar en mis dolores, en mis carencias, en mis necesidades y solamente crecer como persona y aceptar lo que es en la situación en la que estaba viviendo…”, explicó la intérprete, quien aprovechó el espacio para reiterar su importante opinión sobre Patricio. “Hoy por hoy, te digo una cosa, yo respeto muchísimo al papá de mi hijo, a su familia, a su pareja, pero lo hice desde el amor por mi hijo y vamos bien…”, contó en la charla.

Santino y el acto de amor por los suyos

Por supuesto, Grettell reconoce el importante papel que ha jugado su hijo Santino para que la unión familiar prevalezca, pues él mismo se ha encargado de orquestar algunos planes que se han podido consolidar, y con los que el afecto ha cobrado fuerza. “El primero que nos juntó a esto, que lo pidió, fue él. No fue que yo levanté la mano y empecé a organizar sino que él me dijo ‘ma, por qué en Navidad no hacemos una cena toda la familia’. Y yo ‘ok, sí, me parece, les voy a avisar’. Pero él es el que siempre está proponiendo…”, confesó la estrella durante la reveladora charla.

La intérprete además compartió que al proponerle a Santino celebrar su próximo cumpleaños en Acapulco él prefirió armar otro plan, aunque esto no será posible debido a la pandemia de coronavirus. “Me dijo ‘no mamá, quiero que hagamos una comida aquí en la casa con los de siempre’, su papá, la familia y nosotros. Y de repente llega y me dice ‘mamá, no va a ser posible juntarnos porque el coronavirus’. Y estaba realmente triste, estaba emocionado porque su papá iba a cocinar aquí en la parrilla. Le dije ‘mi amor no pasa nada. Tranquilo, que ya cuando pase esto nos juntamos todos’…”. Lo cierto es que para Grettell esta fue la mejor postura que pudo haber asumido, teniendo una clara respuesta para todos aquellos que la han cuestionado. “Todo el mundo a mí me preguntan y se sorprenden, o me dicen ‘yo no podría sentarme en la misma mesa con la pareja de mi ex’. Yo creo que sí se puede…”, agregó.

