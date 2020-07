Raúl Araiza da detalles de la cirugía a la que se sometió y por la cual no apareció en el programa 'Hoy'

En días pasados, Raúl Araiza tuvo que aprovechar la semana que le tocaba estar fuera del programa ‘Hoy’, -debido a la contingencia-, para atender una situación de salud. Incluso, se dijo que se había sometido a una intervención estética, luego de que él mostrara algunos videos en redes sociales de los minutos previos a una cirugía. Sin embargo, hoy se sabe que el conductor, que suele ser muy transparente con los asuntos relacionados a su vida personal, tuvo que operarse de una hernia umbilical, por lo que puso fin a la incertidumbre de una vez por todas, como suele hacerlo siempre que es necesario. Gracias a los debidos cuidados que tomó, se pudo reincorporar a la producción este 20 de julio, en donde compartió algunos detalles del procedimiento.

De muy buenos ánimos ‘El Negro’ arrancó junto a sus compañeros las transmisiones de este lunes, y fue durante su participación en una de las secciones que habló de la cirugía que le fue practicada. “Era una hernia umbilical… que si se ahorcan es emergencia inmediatamente. Eso fue lo que me hice…”, explicó, para luego anunciar la visita del médico que lo operó, con quien abordaría el tema con mayor profundidad. En ese instante, al compartir la mesa con Andrea Legarreta y Martha Figueroa, se mantuvo muy cuidadoso mientras permanecía sentado, esto para evitar algún tipo de molestia física. “Sí me duele, porque tengo incisión, incisión e incisión…”, dijo, incluso haciendo algunas bromas. “Sin ombligo”, agregó entre risas.

Minutos más tarde, el ‘Negro’ ahondó en los pormenores de la operación, haciendo énfasis en lo importante que es para él aclarar al público todo lo acontecido. “De repente en el medio surgen muchos rumores, muchos falsos, pero yo tenía esta hernia umbilical y que yo ya tenía de tiempo atrás…”, comentó. En ese espacio, acompañado por el especialista, también reveló que, aprovechando el momento, solicitó que le hicieran otro tipo de procedimiento. “Aprovechando esta parte, también los hombres, entrando a otra área que yo te comenté ahí, tenemos pudor, tenemos pena, tenemos todo el derecho a sentirnos bien y hacernos lo que nos dé autoestima, yo te pedí que me quitaras tantita grasa (del seno) y me lo practicaste…”, reveló.

Finalmente, y tras aclarados todos los puntos, Araiza se refirió a los comentarios que surgieron a raíz de esos días en que no asistió al programa ‘Hoy’. “Obviamente también aclarar que yo no me ausenté, era la semana que no me tocaba trabajar, porque estamos con equipos divididos para protegernos, precisamente…”, señaló al público, visiblemente sonriente y agradecido con su médico por las buenas atenciones que le brindó durante el proceso. Poniendo así punto final a este capítulo que, por fortuna, concluyó de la mejor manera.

Motivado por el amor

Lo cierto es que más allá de cualquier circunstancia, el ‘Negro’ Araiza disfruta de un momento de mucha estabilidad en su vida, no solo cobijado por el cariño de su familia, sino también de su novia, María Amelia Aguilar, quien a lo largo de estos meses se ha convertido en su mejor cómplice. De hecho, el conductor le dedicó un lindo mensaje recientemente, al cumplir un mes más de relación. “Gracias por estos seis meses llenos de aventuras, complicidad y risas, pero sobre todo amor…”, escribió en Instagram el pasado 14 de julio.