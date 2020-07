África Zavala revela lo más difícil de la recta final de su embarazo: ‘Quisiera estar con mi mamá’

La cuenta regresiva para el nacimiento de León, el primogénito de África Zavala y León Peraza, ha comenzado. A sólo unas semanas de conocer el rostro de su bebé, la actriz reveló, en entrevista con El Gordo y la flaca, cuál es la parte más difícil de la recta final de su embarazo que, para sorpresa de sus seguidores, no es algo físico, sino una situación sentimental, pues en estos días ha echado mucho de menos a su familia, sobre todo a su mamá, con quien lamentablemente no pudo compartir los últimos seis meses de su embarazo debido a la contingencia sanitaria: “Lo más difícil ha sido estar lejos de la familia”, dijo sincera. Aunque no está compartiendo su feliz estado con los suyos, sí lo está haciendo con el papá del bebé, quien se ha convertido en su gran aliado durante la cuarentena. En junio pasado, la actriz organizó el primer festejo de El Día del Padre del galán venezolano a quien le regaló un pañalero de bebé con la leyenda, escrita en inglés: “Nacido para ir a surfear con mi papá”.

Aunque está feliz con el próximo nacimiento de su bebé, África explicó que estos han sido meses inolvidables que le hubieran gustado pasar rodeada de los suyos, pero por precaución, decidió que fuera así: “Son momentos bien bonitos, la primera vez que vas a tener un bebé, que tienes tu pancita… Esa ha sido la parte que sí he sufrido mucho, que quisiera estar con mi mamá, pero no se puede. Hay que protegerla y protegerse también. Ahorita embarazada, es doble riesgo. No podemos salir, llevamos aquí mucho tiempo y eso ha sido lo complicado”, explicó. La actriz también contó que los dos últimos trimestres de su embarazo los pasó en aislamiento: “Llevo más de seis meses encerrada, Ha sido difícil. No he salido para nada, aguantando y, ni modo, siendo positiva”, comentó.

África ha vivido este confinamiento dando lecciones de paciencia, así lo ha dejado ver en las entrevistas que ha concedido a diversos medios, como la que protagonizó en abril pasado para el programa Despierta América, donde reveló cómo hacía para mantenerse positiva ante la pandemia: “Creo que estamos viviendo momentos difíciles y más porque sabemos que uno le transmite todo al bebé; entonces, es un momento muy delicado y por eso quise escribirles a estas mamitas, para que le echaran ganas y trataran de ponerle todo el ánimo posible y pensar en el momento en el que ya su bebito esté en sus brazos y sea algo maravilloso, que somos fuertes y que podemos salir adelante, que esto va a pasar”, comentó. En aquella charla, también reveló que durante esta etapa de su vida tuvo mucha conexión con mujeres embarazadas que se acercaron a ella, a través de las redes sociales: “Estamos pasado por lo mismo, es un momento muy difícil, pero creo que para las mamitas más y, más porque te dan muchos miedos sobre el hospital, ¿cómo voy a tener a mi hijo?, el contagiarte y estar embarazada”.

Su feliz estado la ha hecho reflexionar en varias ocasiones, sobre todo, en el hecho de saber que su vida va a cambiar por completo a partir del nacimiento de León: “Ahora sé que alguien depende mí. Me cambió el mundo completamente, pues ya se piensa en alguien más”, comentó en entrevista para el diario El Excelsior, en mayo pasado. Aunque no salido de casa, durante esta cuarentena, África sí ha compartido con sus seguidores la evolución de su embarazo y sus nuevas curvas, un estado en el que luce encantadora. León Peraza ha sido el encargado de captar las fotos más especiales de esta temporada en la que su principal prioridad es cuidarse y cuidar a su bebé.

El anuncio de su embarazo en las páginas de ¡HOLA! México

Fue a finales de febrero pasado cuando la pareja sorprendió a nuestros lectores al anunciar, en las páginas de ¡HOLA! México, que estaban en la dulce espera de su primer hijo, a poco más de un año de haber comenzado su noviazgo. “Desde que empezamos nuestro noviazgo toda la gente nos decía: ‘Ustedes van a tener un niño bien bonito’. Siempre lo soñamos”, comentó la actriz en aquel entrañable reportaje donde mostró su entonces incipiente pancita. África y León comenzaron su noviazgo en febrero de 2018; sin embargo, fue hasta principios de 2019 que la actriz reveló a la prensa que su novio era el actor, recordado por su papel de Andrés García en la primera temporada de Luis Miguel, La Serie, según reveló la actriz, lo de ellos fue amor a primera vista.