Eiza González y la carta del pasado en la que decretó su éxito e hizo a su madre una promesa

La historia de Eiza González es la de una mujer que pudo alcanzar el éxito tras varios años de esfuerzo, lo cual le otorgó el privilegio de conquistar Hollywood siendo tan joven para trabajar junto a importantes figuras de la industria cinematográfica. Pero detrás de esos acontecimientos que hoy conforman su realidad, está la historia de una niña que siempre soñó en grande, y que motivada por su deseo de realizarse como intérprete, decretó en una carta lo que deseaba para sí misma en el futuro. A casi dos décadas de esa promesa, la actriz ha revelado lo que plasmó de puño y letra en una entrañable carta, con la que además de mostrar el enorme agradecimiento que tiene por su mamá, Glenda Reyna, motivó a sus fanáticos a no darse por vencidos y creer en sí mismos tanto como ella lo hizo.

Fue a través de sus redes sociales que Eiza mostró una fotografía con aquella carta que hoy forma parte de sus más grandes tesoros, y en la que se percibe con claridad lo que escribía aquel 23 de diciembre del año 2000, un día antes de la celebración de Navidad. “Yo, Eiza González Reyna, prometo terminar la escuela y, por supuesto, hacer una carrera y tomarlo muy enserio…”, se puede leer en las primeras líneas de ese recuerdo, que con todo orgullo compartió con sus seguidores, y el cual le mereció un sinfín de muestras de admiración por la manera en que ha hecho despuntar su carrera, desde sus inicios en la pantalla chica, su faceta como cantante y su incursión en la pantalla grande. “Por ninguna manera dejaré mi carrera sin terminarla, lo juro”.

Por supuesto, para dar mayor validez a sus palabras y cumplir al pie de la letra con este importante compromiso, agregó su firma, sin olvidar incluir una posdata que vino acompañada de otra promesa. “Lo primero que compre cuando sea cantante va a ser la casa de mi mamá donde ella quiera”, finalizó. Y claro, fueron varios los famosos que se conmovieron con esta sorpresa que le hicieron llegar varios mensajes, entre ellos Camila Sodi y el productor de cine y televisión Manolo Caro. Entre los comentarios, destaca el de una seguidora que le preguntó si era actriz profesional egresada de alguna academia, por lo que tan atenta como suele ser respondió. “Sí, me gradué de Strasberg, en Nueva York”.

¿Cumplió Eiza la promesa a su mamá?

Para finalizar, la estrella hizo un balance de lo que ha ocurrido hasta este momento desde ese día en que motivada descifró parte de su destino, enteramente feliz del camino que ha recorrido desde que dio sus primeros pasos en el mundo del espectáculo. “Veinte años atrás le hice esta promesa a mi dulce y amorosa madre. Mi yo de diez años estaría muy orgullosa de que mantuve y logré cada una de esas promesas”, dijo, para luego invitar a sus fans a luchar por alcanzar sus metas. “Sigue soñando en grande, establece tus objetivos y ve por ellos, siendo amable en el camino”, aseguró.

Recordemos que en 2018, Eiza debutó a lo grande como presentadora de los Premios Oscar, y meses después hablaba para el diario mexicano El Universal, sobre lo mucho que le ha costado consolidar sus sueños, así como la manera en que ha hecho frente a la adversidad, pues como figura pública se es objeto de múltiples críticas. “Antes era más emocional, ahora soy más pragmática. He llegado a donde estoy porque nadie me ha ayudado y nadie me ha dado nada. Cuando llegué a Los Ángeles empecé en un cuartito y ahora tengo una casa… Antes me enojaba el odio que me tenían, pero ahora estoy feliz, más agradecida. Lo veo diferente…”, confesó.

