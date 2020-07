María Levy celebra el compromiso de Ana Barbara y le dedica un cariñoso mensaje

Después de que Ana Bárbara sorprendiera a sus seguidores en Instagram con el anuncio de su compromiso con Ángel Muñoz, su novio desde hace cinco años, esta red social se convirtió en el medio ideal para que la cantante recibiera varias felicitaciones de familia, amigos y fans. Entre las que más destacadan figura la que le dedicó María Levy, hija de la fallecida Mariana Levy y José María Fernández El Pirru, exesposo de la cantante. Mostrando un poco de la linda relación que tiene con la intérprete de Bandido, la primogénita de Ariel López Padilla le escribió: “Felicidades Ángel y Maye. Les mando todas las bendiciones y les deseo lo más bonito de la existencia. ¡Qué suertudos, qué emoción! Te amo Maye”, el comentario de la joven causó revuelo entre los seguidores de la cantante quienes aplaudieron el gesto de la fotógrafa.

Las líneas de María mostraron un poco de la estrecha conexión que existe entre ellas quienes se conocieron cuando ana Bárbara estaba casada con El Pirru y María visitaba a sus hermanitos, durante las vacaciones. En ese sentido, el año pasado, Ana Bárbara describió, durante una entrevista para el programa El Gordo y la flaca, la relación que tiene con los tres hermanos Levy: “Cada uno de ellos aporta algo en mi corazón y en mi alma”. Emocionada por leer el mensaje de María referente a su próxima boda, Ana Bárbara le respondió: “Te amo mami @marialevy, gracias por tu apoyo y porras, sabes cuánto las valoro”.

Aunque María no fue tan cercana a la cantante, como Paula y Emilio a quienes crío desde muy pequeños (ella de 3 años y él de 1), también la considera una hija y así lo explicó Ana Bárbara, en abril del año pasado, durante el programa especial que le prepararon en Un Nuevo Día a la primogénita de Mariana Levy: “Hablar de mi hija María, porque así le digo y ella me dice La Maye igual que todos mis niños, que son mis hijos de mi alma y mi corazón y, tú, María has sido un ser admirable no sólo por mí, sino también por tus hermanos que te aman y que saben que en ti, tienen a ese ser lleno de fortaleza que, si se llega a caer, se levanta admirablemente. Te amo mi vida, chiquita soy un ser orgulloso de tenerte en mi vida y sabes que tú también eres mi orgullo, te amo”.

Durante aquella emisión, María habló del importante papel que jugó Ana Bárbara en su vida pues, aunque no vivían bajo el mismo techo, cuando vacacionaba en su hogar siempre se sentía como una más del clan: “Ana fue como una mamá para mí. Cuando dicen ‘ay si, Ana Bárbara ¿qué?’, no, o sea es como mi mamá, la adoro. Ella se echó un paquetote que no le tocaba y además de ser una mamá para mis hermanos, lo fue conmigo también. Yo me acuerdo el tiempo que pasaba con ella, en ningún momento me sentí excluida, ni incómoda, ni no parte de la familia”, comentó María quien contó que la primera ocasión que vio a la cantante, ella le dijo: “ven hijita”, frase con la que rompieron el hielo y comenzaron a escribir sus memorias como madre e hija.

Los Levy siempre presentes en los festejos de la cantante

El año pasado, durante el festejo de El Día de las Madres, los hijos de Ana Bárbara la sorprendieron al grabarle un video que le proyectaron durante uno de sus conciertos, en el que María le dijo: “Yo me siento muy afortunada y profundamente agradecida con la vida de coincidir contigo y que seas mi madre en la tierra. Gracias por todo, gracias por tu amor incondicional”. Al final el show, la cantante habló del detalle que tuvieron sus hijos con ella: “Es increíble cómo pasa el tiempo, cómo pasa la vida, son ya unos muchachotes y sus palabras me retumban en lo más profundo de mi ser, puedo decir que sus palabras son como notas musicales y yo las convierto en canciones, por eso estoy aquí, cantando, un 10 de mayo”, comentó.