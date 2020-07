Grettell Valdez: 'Mi marido está atrapado en Suiza'

A raíz de la pandemia de coronavirus, Grettell Valdez ha visto trastocada su dinámica familiar. Y aunque por fortuna ella y los suyos se encuentran bien, hay una situación que en este momento la pone muy triste, el hecho de permanecer alejada de su esposo, Leo Clerc, y no por voluntad propia. Tan sincera como suele ser, la actriz abrió su corazón recientemente sobre este tema, para explicar que incluso su amado no la pudo acompañar en la celebración de su pasado cumpleaños, el cual fue muy distinto a otros, pues permaneció resguardada en casa junto a su pequeño Santino. Eso sí, las muestras de cariño fueron inagotables, tanto así que su marido, a la distancia, le dedicó un romántico mensaje poniendo en alto ese sentimiento que los mantiene unidos desde hace ya algún tiempo.

Fue durante una reciente entrevista para el segmento El Break de las 7, de Univision, que Grettell habló sin más rodeos de lo mucho que extraña a su esposo, luego que la entrevistadora, Alejandra Espinoza, le preguntara cuándo fue la última vez que dio un beso. “Beso todo el tiempo, ahorita no porque mi marido está atrapado en Suiza…”, dijo la actriz, sin ahondar en más detalles de la visita del galán a aquel país, del cual por cierto es originario. “No pudo llegar a mi cumpleaños, que es tristísimo…”, agregó durante la íntima charla, en la que se mostró enteramente dispuesta a tener toda la paciencia para el día en que ambos puedan volver a reencontrarse.

La polifacética estrella también reveló cuánto tiempo ha pasado desde que no se ven, pero sí dejó claro que, debido a circunstancias ajenas a Leo, es que él no ha podido volver a México. Sin embargo, todo indica él que está muy pendiente para el día en que surja la oportunidad de tomar el primer vuelo de regreso al país. “Tres semanas o cuatro semanas (que no lo veo), la verdad es que no quiero ni pensar porque todavía ni siquiera le dice la aerolínea cuándo el regreso…”, contó con toda tranquilidad en ese espacio, en el que hizo otras confesiones sobre su vida personal, como la idea tan firme que hoy tiene de no tener otro hijo.

Así surgió su historia de amor

Pero mientras Leo permanece en Suiza tratando de regresar a México, Grettell aprovechó para revivir cómo fue que surgió su historia de amor, en un instante de su vida en el que descartaba iniciar una relación, aunque todo de un momento a otro dio un giro repentino. “Yo no creía en el destino, ni que Dios tiene algo programado para ti. Yo ya estaba en ‘el amor no es para mí’, ya tenía un año sola y dije bye, se acabó… Y resulta que me lo presentó una corredora, que hasta la fecha no la conozco, así fue. Yo estaba viendo unos departamentos y no sé, de repente conectamos la corredora y yo y me dice, ‘te voy a presentar a mi compadre’… a la mera hora salí con él, conexión así brutal y ya así fue…”.

Por ahora, la intérprete se mantiene muy enfocada en permanecer junto a Santino, y admite que ha aprovechado el tiempo al máximo en emprender nuevos retos, como comenzar a tomar a tomar clases de francés, pues además de que su marido es políglota, asegura que es la única lengua que habla su suegra. Y claro, Grettell comparte esta misma inquietud con su hijo, quien afirma esta cuarentena también inició las clases en las que ha sido muy constante. Lo cierto es que este uno de los momentos de mayor estabilidad para la actriz, quien a pesar de todo se mantiene de muy buenos ánimos y de lo más ilusionada en todos los sentidos.

