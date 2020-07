Érika Zaba y su familia se recuperan y dan negativo a Covid-19

A través del mismo medio por que el, el pasado 2 de julio, Érika Zaba dio a conocer que ella, su esposo Francisco Oliveros y Angelina, la nana de su hijo Emiliano, habían dado positivo a la prueba de Covi-19, esta tarde, la integrante de OV7 presentó los resultados de la nueva prueba que, esta vez, dio negativo. Después de días difíciles en los que todos en casa lidiaron con los síntomas del virus, la familia Zaba se recupera satisfactoriamente, una noticia que anunciaron en un video de Youtube donde todos hablaron de su experiencia: “Después de 19 días nos hicimos la prueba de COVID -19, ¿quieren saber cómo nos fue a Fran, Angelina y a mí?”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram donde compartió el clip en el que mostró los exámenes de los tres.

Tras abrir los análisis y conocer que están libres del virus, Érika reveló que, aunque ya se contagiaron, no bajarán la guardia, pues la información sobre la recuperación es incierta: “¿Nos vamos a seguir cuidando?, la respuesta es sí. Tenemos que salir con careta, si es posible, sino con el cubrebocas y seguirnos lavando las manos bien, aunque a nosotros ya nos haya dado, no importa”, explicó durante el clip donde también comentó que ahora que ha superado la enfermedad, va a investigar sobre la posibilidad de donar plasma: “Estoy poco informada en cómo es esto, pero por supuesto que sí”. Durante el video, Zaba contó que ella y su esposo presentaron síntomas al mismo tiempo, mientras que Angelina, comenzó dos días después.

Érika compartió con sus seguidores todas sus dudas luego de recuperarse pues, aunque se siente muy bien, sabe que existen secuelas, situación para la que su médico les solicitó un estudio para averiguar si habían sufrido daño pulmonar: “Sí nos mandaron a hacer una radiografía del tórax, que también ya las recibimos hoy en la mañana y estamos bastante bien”. Francisco Olivaros también participó en este clip donde agradeció haber superado el virus y lamentó que, en nuestro país, el número de contagios no ha disminuido: “Es una cosa terrible, bendito sea Dios que lo podemos contar así de anecdotario, pero está muy complicado”, comentó revelando que su familia fue afortunada en no presentar síntomas de gravedad.

Cuando dio a conocer la noticia, Érika contó que los síntomas de su esposa y de ella, fueron: “Nosotros tuvimos dolor de huesos, dolor de articulaciones en las manos y en los pies, en los ojos, yo tuve un episodio de cuatro días de dolor de cabeza intenso, obviamente ya nos sentimos un poquito peor, me duele la espalda, Emiliano me pesa muchísimo, todo esto se los digo para que estén atentos, alertas, no vean a sus papás, a sus abuelos, a las personas mayores”, explicó. Sobre Angelina, la nana de su bebé, dijo: “Ella no puede regresar a su casa porque su papá es población vulnerable, tiene más de 70 años, así que ella no puede ir a su casa hasta que no resulte negativa, igual que todos nosotros”.

Emiliano, su bebé, también tuvo síntomas

Aunque a Emiliano, su hijo, no se le practicó la prueba del Covid-19, el pequeño fue tratado como si lo tuviera, por lo que los cuidados en casa fueron para todos: “Sí están infectados, o sea, los bebés sí son positivos. Me dijo que: ‘no tiene caso que se la hagan (la prueba), es obvio que él también tiene si ustedes dos lo tienen’”, comentó a principios de mes, en entrevista con el programa De Primera Mano. La cantante también contó cómo atendía a su bebé durante estos días: “No le hagan ninguna prueba, es bastante invasiva para él, más bien a él le va a dar como una gripa, hay que estarlo monitoreando, nada más que respire normal, pero no se preocupen. Me dijo: 'Eso sí, tapabocas en casa todo el día, incluso con él porque la carga viral, aunque todos en casa seamos positivos, la carga viral es importante”, comentó.