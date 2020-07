Paulina Goto revela por qué le temía al amor: ‘Tendemos a tropezar con la misma piedra’

Fue a finales de 2018 cuando, de forma muy discreta, Paulina Goto atravesó por su última ruptura amorosa, luego de dos años de un noviazgo que se gestó en las grabaciones de la telenovela Un camino hacia el destino, proyecto que protagonizó y donde Cupido la flechó con un compañero de trabajo. Aunque siempre ha sido muy cuidadosa con los detalles de su vida privada que comparte con los medios de comunicación, recientemente, durante una entrevista con el programa De Primera Mano, reconoció que volver a abrir su corazón y enamorarse fue un proceso difícil pues, en algún momento, tuvo miedo de tener citas, aunque, por fortuna, cuando se decidió llegó a su vida Rodrigo Saval, con quien comenzó a salir a mediados de 2019. Ahora la actriz experimenta una linda relación y reveló que esta contingencia sanitaria la ha pasado con su novio: “La verdad ha estado bien bonito, estoy hasta más enamorada”, comentó.

Durante esta conversación, la actriz describió cómo se sintió durante su última ruptura: “Cuando terminas una relación, al menos a mí me ha pasado, que puedes sentir como un fracaso, de que dices: ‘¡Híjole, le di todo y quería que de verdad esto funcionara!’ y no funcionó. A lo mejor te cuesta como decir: ‘Bueno, me voy a arriesgar, voy a abrir mi corazón con alguien más, me voy a volver a enamorar. Volver a abrir mi corazón y salir con gente, para mí, no fue de la noche a la mañana, realmente fue un proceso”, explicó la actriz quien disfrutó de su soltería por casi un año, hasta que el amor volvió a tocar su puerta.

Durante esta charla, Paulina también reconoció que gracias a sus relaciones pasadas pudo analizar qué errores no quería volver a cometer: “A mí lo que me pasaba mucho era que, por dar todo para la otra persona, me olvidaba un poco de mí y de cubrir mis necesidades. De preguntar: ‘Ok, ¿esto que voy a hacer es porque yo quiero o es para complacer a la otra persona?’, entonces, es algo que yo he aprendido, a ponerme a mí siempre primero, cubrir mis necesidades y a estar bien seguro de esto”, explicó. La actriz compartió que, en esta nueva relación, se dio el tiempo de estudiar bien lo que quería y no repetir patrones: “Porque luego sí tendemos a tropezar con la misma piedra, porque no nos preguntamos, ¿oye por qué me pasó esto?, ¿por qué esto no funcionó?”, explicó.

Pasa el confinamiento, más enamorada que nunca

Ahora que ha encontrado el amor nuevamente, Paulina está feliz con Rodrigo, con quien ha vivido el aislamiento, temporada que los ha unido más que nunca: “He tenido la fortuna de eso, de que estoy más enamorado y ha estado muy lindo también compartir y sentirnos acompañados en este momento, en el que sí está complicado no poder ver a la familia, a los amigos, a más gente”, platicó la actriz sobre el confinamiento. En la relación de Paulina y Rodrigo no sólo el amor es el hilo conductor, la música también los une: “Tener el apoyo de tu pareja, de mi pareja, en este caso, que te quiere, es bien importante, ¿no? Me encanta poder compartir la música con él, este experimento que hicimos con Quiero decir, bueno, vamos a escribir algo juntos”, comentó haciendo referencia al tema que lanzaron juntos. Durante esta conversación, Paulina habló del concierto virtual que ofrecerá el próximo 29 de junio, día de su cumpleaños número 29.

En mayo pasado, durante una entrevista en redes sociales, con motivo del lanzamiento de su canción Capricornio, Paulina reconoció que el noviazgo con Rodrigo es el más lindo que ha tenido y así lo describió: “Creo que es la primera relación que te digo que es súper sana, como muy en paz. Me siento en una etapa muy linda, muy en paz conmigo, con mi relación, que me apoya en mi trabajo, en todo lo que hago. Entonces, pues no sé, creo que todo esto fue parte de lo que me inspiró a hacer esta canción”, comentó revelando que el signo de su novio es precisamente este y contando cómo en su carta astral, hace años le dijeron que alguien Capricornio llegaría a consentir su corazón.