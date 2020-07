Mandan a casa a todo 'Despierta América', luego de que Alan Tacher y su esposa dieran positivo a Covid-19

Las últimas semanas Miami ha sido una de las ciudades más afectadas por la propagación del Covid-19. Como en México, hay algunas producciones de televisión que no han parado y continúan laborando bajo estrictas medidas de seguridad; sin embargo, esta mañana, un caso dentro del programa Despierta América provocó que todo el personal fuera enviado a su casa, hasta que las pruebas que se les practicaron descarten más contagio. Para sorpresa de los espectadores, la emisión comenzó con una imagen del foro vacío, mientras que de fondo se escuchaba un importante anuncio: “Hoy todos transmitimos Despierta América desde nuestras casas, porque nuestro compañero Alan Tacher y su esposa, Cristy Bernal dieron positivo al coronavirus, el equipo técnico también ha sido puesto en cuarentena. Les mandamos, por supuesto, nuestros mejores deseos”, comentó Satcha Pretto, quien le dio la palabra a su compañero Raúl González, que dijo: “Queremos contarles que ayer todos nos hicimos la prueba y estamos esperando los resultados”, también se reveló que otra de sus compañeras, Karla Martínez, estaba “indispuesta”, aunque no se dijo el motivo.

La producción acompañó este clip con el texto: “La noticia que no hubiéramos querido dar. Uno de nosotros resultó positivo al coronavirus. Hoy más unidos que nunca te contamos qué medidas estamos tomando”. Más adelante, durante la transmisión de este programa, Alan Tacher y su esposa, Cristy Bernal, se enlazaron para dar detalles de sus resultados, como el posible lugar de contagio: “La verdad no sabemos (…) la rutina es la misma que hacemos en Despierta América, quizá en algún restaurante que hayamos ido, pero la verdad que cuando fuimos lo hicimos con mucha distancia, con mascarilla todo el tiempo, bien protegidos, no sabemos en realidad en dónde”, contó el conductor. También reveló el primer síntoma apareció hace unos días: “La semana pasada yo sentía en la garganta que cuando respiraba me faltaba un poco el aire, pero muy leve, muy leve”, comentó.

Según narró Alan, tras presentar los primeros síntomas, él y Cristy, se realizaron el test: “Tomamos la decisión el sábado de hacernos la prueba, un poco por precaución (…) cuando nos preocupamos más fue el lunes porque Cristy perdió el olfato y el gusto, nos dolía la cabeza; a mí, lo que me ha dolido más es la cabeza, todo el tiempo, un poco el cuerpo cortado. Krysti es la que más ha sufrido la tos”. La esposa del conductor aseguró que esta situación la tiene muy tensa: “Lo que no para es la cabeza, es una preocupación constante de estar con la incertidumbre de que en cualquier momento esto se puede salir de las manos”. Tacher reconoció que, de los dos, quien se ha visto más afectada es su esposa, pues también le angustia por no poder ver a sus hijos: Liam y Michelle.

Visiblemente emocionado, Alan habló de la parte más difícil de esta enfermedad: “Mi esposa está sufriendo mucho porque se asusta y la entiendo, estaba bien asustada cuando perdió el olfato y el gusto, más por los niños, porque uno se empieza a preocupar ya por los niños, están pequeñitos y quieren ver a su mamá. Liam no para de llorar y no entiende lo que pasa, está muy pequeño; Michelle ya entiende un poco más, pero ese es el mensaje de que hay que seguirnos cuidado, uno pensó que esto estaba de bajada y el virus ahí seguía. Así que no hay que bajar la guardia”, explicó.

Sus hijos mayores ya se hicieron la prueba

Debido a que, el fin de semana pasado, convivieron con los hijos mayores del conductor Hanna, Nicole y Alex, los chicos ya se sometieron al examen, pero sus resultados no han llegado: “Estamos aislados totalmente de nuestros hijos, de los pequeños, están con la nana, gracias a Dios aislados (…) Nos dijeron que posiblemente pueden tenerlo, pero que en los bebés y los niños es mucho más tranquilo el problema, no pasa de una fiebre, entonces estamos pendientes de ese tema. Los mayores ya se están haciendo la prueba el día de hoy y a ver qué sucede, porque todos los que estuvieron con nosotros, por el menos el fin de semana, se van a tener que hacer la prueba”, explicó.

Tacher hizo énfasis en que la población en general debe seguirse cuidando: “No porque tengamos leves síntomas, esto no está peligroso, se siente bien raro el cuerpo, se siente que hay algo extraño en tu organismo, pero no sabes qué pasa, cambian los síntomas diario, te duele la cabeza, luego el cuerpo, después no puedes dormir, el olfato, la pérdida del gusto, o sea, no es algo fácil, esto no es un juego”, finalizó asegurando que esperaran 15 días para hacerse nuevamente la prueba esperando que el resultado sea negativo.