Sofía Castro sobre Peña Nieto: 'La relación que terminó fue la de mi mamá con él'

De sus años como parte de la familia presidencial, Sofía Castro atesora gratos recuerdos, sobre todo por la cercanía que logró forjar con el ex Presidente de México, Enrique Peña Nieto, misma que quedó plasmada en algunas de las fotografías que ella solía compartir en sus redes sociales. De hecho, la actriz se ha referido a esta etapa de su vida para revelar que entre ella y el político existe actualmente un trato de cordialidad, más allá de las diferencias personales que hubo entre él y su madre, Angélica Rivera, quien asegura le ha inculcado valores imprescindibles para mantener la sana convivencia con los otros. De esta forma, y tan transparente como suele ser, puso fin a la incertidumbre, tomándose el tiempo incluso para manifestar su total agradecimiento, por esos instantes en los que el apoyo y el cariño fueron constantes.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

A pregunta expresa sobre cómo es la actual relación que lleva con Peña, la joven actriz no dudó en responder, poniendo todo en claro y dando muestra de la madurez con la que hoy asume los cambios que ha tenido que enfrentar su familia. “La verdad es que tengo una buena comunicación con él. La verdad es que la relación que terminó fue la de mi mamá con él. Yo siempre le voy a estar muy agradecida por el cariño y el apoyo que nos dio a mis hermanas y a mí y a mi mamá también durante 12 años que fuimos una familia…”, dijo durante una charla con la presentadora Chiquinquirá Delgado, para el segmento virtual de Univision, El Break de las 7.

Sofía no dudó en hacer énfasis en sus palabras, destacando lo importante que ha sido para ella adoptar esta postura de la que hoy habla con total apertura, pasando página de ese periodo de su vida en Los Pinos, que ha despertado tanta incertidumbre entre sus seguidores. “Eso no cambia, el agradecimiento y el respeto hacia él no cambia, y ya los temas familiares obviamente son otras cosas. Pero sí tengo una buena comunicación con él…”, contó. Además, expuso lo importante que ha sido para ella dar el merecido valor a ese lazo afectivo que con el paso del tiempo logró fortalecerse. “Nunca lo veía yo como ‘el padrastro’, pero al final fue una relación, fue como imposible cortar una relación de tajo así de ‘no, ya no me hables’, después de 12 años cuando hubo un cariño y un lazo familiar…”.

VER GALERÍA

El secreto detrás de su madurez

Lo cierto es que apostar por las buenas relaciones es para Sofía una prioridad, pero reconoce el gran secreto detrás esta manera de pensar, que no solo lleva a la práctica a través del buen trato que mantiene con Peña, sino en su vida en general. “Yo creo que eso es mucho de la gran mamá que tengo. Mi mamá ha hecho un gran trabajo con nosotras, con su vida obviamente en las circunstancias en las que ella ha estado y es algo que admiro mucho de ella…”, dijo de lo más orgullosa la joven, que hoy disfruta de un momento de mucha estabilidad en su vida. “Ella es mucho como de tener una buena relación, aprender a perdonar, a prender a sanar y pues también sabe mi mamá que una relación de pareja es una relación de pareja, una relación, por más que suene a película, padrastro hijastra pues es otra cosa…”.

Pero de su paso por Los Pinos, Sofía también aprendió otra importante lección, hacer frente a las constantes críticas apoyada siempre de sus padres, pero también de Peña, quien le brindó sus consejos para no darse por vencida. “Fue algo muy bonito que vivimos, fue un verdadero privilegio y honor, pero sí fue fuerte las críticas y me costó mucho trabajo, la verdad. Me ayudaron mucho mis papás, mis amigos, también Enrique en decir ‘pues no hagas caso, no es para ti’, y a partir de ahí me he hecho más fuerte…”, confesó, dispuesta a seguir adelante y darlo todo por su felicidad, mientras disfruta de su noviazgo con Pablo Bernot, una etapa que la ha llenado de ilusión.

VER GALERÍA