Mark Tacher habla como nunca de su separación: ‘Se portaron horroroso conmigo’

Fue en abril pasado cuando a 12 meses de su enlace civil con Mark Tacher, Cynthia Alesco dio a conocer que se encontraba separada del actor; además de revelar que la boda por la iglesia había sido cancelada: “Me han preguntado mucho acerca de este tema. No. De hecho, hoy cumplo un año de casada. ¡Felicítenme! Pero no, la boda religiosa ya no se llevó a cabo”, comentó durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram. La noticia tomó por sorpresa a la prensa que, de inmediato, corrió a preguntarle al actor, quien confirmó lo dicho por que todavía esposa: “Mi relación la terminé en junio del año pasado”, dijo en entrevista para Venga la Alegría, hace un par de meses. Aunque Tacher pasó por esta ruptura alejado de los reflectores, recientemente, rompió su silencio y habló como nunca de su matrimonio con Alesco con quien, debido a la contingencia sanitaria, no ha podido firmar el divorcio, aunque el proceso ya está en curso y es cuestión de esperar a que los juzgados retomen su actividad.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

En una reciente entrevista con el programa Sale el Sol, Mark habló del momento en el que se encontraba cuando los dos decidieron ponerle punto final a la relación: “Uno tiene que aceptar cuando las cosas se terminan. La separación fue una decisión que se tomó de parte y parte, que se tomó en el momento en el que se tuvo que tomar, pero fue decisión de ambos”, comentó. Aunque el matrimonio no salió como lo tenía planeado, Tacher aseguró que no cambiaría nada de lo vivido con Cynthia: “No, no me arrepiento de haberme casado, porque, ¿ya para qué?, ¿de qué sirve que me arrepienta?, ahora sí, nada más es que, nunca más lo volvería hacer”.

VER GALERÍA

Aunque Mark había preferido no dar detalles de las circunstancias que comenzaron a complicar la relación, cuando el reportero lo cuestionó sobre si, en un futuro se volvería a casar, respondió tajante: “No después de esta experiencia, no. Yo creo que tendrían que pasar muchos años. Ya el hecho de casarse, de firmar papeles y hacer vida… ¡híjole, Híjole! Yo, en mi caso, por lo menos ahorita si lo veo meramente imposible”, comentó. Según explicó, en su experiencia, el matrimonio provocó un cambio de actitud en su expareja, aunque nunca se refirió directamente a Alesco: “La gente como que de repente, con eso papeles, se creen que tiene derechos extras de los que no deberían tener. O sea, y ahí es donde está completamente fuera de lugar, para mí, ya el matrimonio. Por qué la gente cambia y exige y hace cosas que no hacía antes de firmar ese papel y ahí es donde está terrible porque, entonces, ahí es donde viene la desconfianza”, explicó.

Sin mencionar el nombre de Cinthia, Mark aseguró que pasó por muchos episodios difíciles en su relación: “Se portaron horroroso conmigo, desde el momento que firmé entonces no, yo ya tengo la experiencia, la verdad que lo veo difícil”. Sobre cuándo quedará legalmente divorciado, el conductor aseguró que en cuanto los juzgados retomen las actividades podrá quedar finiquitado ese asunto: “Ya está todo metido, ya está todo aclarado, ya es todo un hecho, ya nada más falta que abran para que se ponga la debida firma y ya”. Por último, detalló que, aunque el proceso de divorcio se realizó con mucha discreción no fue algo sencillo: “No ha sido tan fácil, créeme, ojalá hubiera sido fácil, ha sido una situación en la que yo he tenido que aguatar muchas cosas, muchos vituperios”, dijo.

VER GALERÍA

Está abierto al amor

Aunque la experiencia de su matrimonio fue agridulce, Mark reconoció que nunca se cerrará al amor y que está en la mejor disposición de dejarse sorprender por Cupido: “¡Claro!, estoy completamente abierto, yo creo que el hombre, así como la mujer, deben estar acompañados, creo que el ser humano está para eso”, comentó al respecto. Fue en mayo de 2017 cuando Mark hizo pública su relación con Cynthia Alesco colocando la primera foto juntos en Instagram: “La mañana pasa, la tarde oscurece y la noche vuelve a aclarar. Lo que nunca terminará es lo que siento por ti. Te amo mi vida. Eres lo mejor en mi existencia”, escribió al lado de la instantánea. El amor entre ellos fue evolucionando y en diciembre de 2017 anunciaron que se habían comprometido: “Ella dijo que sí”, escribió Mark junto una imagen captada en Big Bear Lake, en California, donde la pareja pasó aquel invierno. En abril de 2019 la pareja se casó por el civil y comenzaron a hablar de la gran boda religiosa que planeaban y que, debido a las diferencias irreconciliables que surgieron entre ellos ya no se realizó.