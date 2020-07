María Levy y la conmovedora entrevista a su abuela Talina Fernández en la que le preguntó por su mamá, Mariana

De sus años de trayectoria en la televisión, Talina Fernández ha sido la protagonista de grandes momentos, pero quizá el más reciente será sin duda inolvidable. Y es que la presentadora no solo fue la invitada especial del programa matutino Sale El Sol, sino que además tuvo el privilegio de estar acompañada por su nieta María Levy, quien como nunca antes asumió el papel de entrevistadora para tener una íntima charla a corazón abierto con su abuela. Por supuesto, la conversación desentrañó uno de los episodios familiares más conmovedores, cuando la joven le preguntó a su ‘Babi’, -como la llama de cariño-, por su mamá, Mariana Levy, que falleció en abril de 2005 cuando ella tenía 9 años de edad.

El esperado momento ocurrió cuando abuela y nieta participaron en el segmento titulado Enfrentados, en donde María fue la encargada de sacar las tarjetas en las que se podían leer momentos clave en la vida de la ‘Dama del Buen Decir’, hasta que apareció una postal con el nombre de Mariana, que de inmediato tocó las fibras más sensibles de la también periodista, que previo a brindar su sentida respuesta tomó las manos de la joven. “Mariana nos unió, tú tuviste dos mamás, una se llamó Mariana y la otra se llamó Talina. Qué suerte fue haberla tenido, María, qué pena que nada más la hayas tenido 9 años, porque yo la tuve 39 de mi vida, y fue el tesoro de mi vida…”, dijo.

En medio de esta plática sin precedentes, María decidió tomar la palabra para sincerarse de igual manera con la matriarca, a quien agradeció por todo el amor y cuidados que le ha brindado a lo largo de estos años. Y no solo eso, sino que además confesó que si bien su mamá no está con ella en el plano terrenal, sí se siente acompañada por su presencia en todo momento. “Pero quiero que sepas que sí es una gran bendición que me haya dejado contigo y que vive en nosotros. Yo sí la siento bien vivita cada vez que me veo en el espejo y cada vez que te veo a ti y cada vez que te abrazo…”, agregó la chica de 24 años de edad.

El recuerdo de un sueño hecho realidad

Mientras la dinámica transcurría, y con los sentimientos a flor de piel, María sacó otra de sus tarjetas, esta vez una que tenía su nombre, por lo que Talina, de lo más sonriente, expresó a su nieta lo mucho que significa para ella que sea parte de su vida, reiterándole orgullosa la importancia del compromiso que asumió en su momento tras la ausencia de Mariana. “María es el amor de mi vida, a María tuve la oportunidad de adoptarla cuando murió su mamá y María ha enriquecido mi existencia desde siempre…”, agregó la conductora de televisión, que se ha caracterizado por no tener ningún filtro cuando se trata de expresar sus emociones, como ha ocurrido en esta ocasión.

Antes de terminar la charla, Talina evocó aquel día en que hizo realidad uno de los más grandes sueños de María, quien con mucha atención repasó ese bello episodio del que hoy atesora gratos recuerdos, pues entre otras cosas, recorrer el mundo junto a su abuela ha sido otro de sus grandes privilegios. “Un día, cuando yo ganaba mucho dinero, nos fuimos al Museo del Papalote, y daban una película del Nilo y entonces saliendo me dice María, ‘Babi, yo quiero ir al Nilo’. Acto segundo hablé con la de los viajes y nos fuimos a Egipto…”, contó la ‘Dama del Buen Decir’, que estos días, alejada de sus actividades profesionales, ha encontrado refugio en sus seres queridos.

