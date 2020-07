Bárbara Mori revela una de las mejores decisiones que ha tomado

Más sincera que nunca, Bárbara Mori protagonizó una reveladora charla con su amiga, Marimar Vega, en un Live de Instagram, donde habló de las decisiones que marcaron el rumbo de su vida, entre ellas, la separación de Sergio Mayer, papá de su hijo, momento que calificó como su “primer despertar”. En esta conversación, la actriz habló de los caminos que ha tomado en su vida profesional y personal, donde describe que “una de las mejores decisiones” la tomó hace más de una década cuando dejó de beber alcohol. Aunque la actriz reconoció que nunca tuvo un problema serio con esta práctica, sus antecedentes familiares (compartió que su papá sufrió de alcoholismo) la llevaron a replantearse si necesitaba este estimulante o no en su vida. Con mucha claridad, Mori explicó que las experiencias buenas y malas que ha experimentado desde su niñez la han motivado a construir una realidad basada en el amor propio, logrando sanar las heridas de su pasado.

Bárbara reconoció que en los últimos años ha trabajado muy duro con las herramientas que la han ayudado a vivir comprometida con su bienestar y reconoció: “Cada quien tiene sus dolencias y si no las sanamos duelen toda la vida y pesan. Si queremos construir una vida con abundancia, con paz alejada del sufrimiento, tienes que sanar”. En ese sentido, la actriz reveló la decisión que hasta hoy, la tiene muy satisfecha: “Hablándote personalmente, dejé el alcohol hace 10, 11, 12 años y creo que esa es una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. Porque no era una borracha, así pérdida, pero mi padre era alcohólico; entonces, sí cargaba con un estigma con algo que, de pronto, había un trago que me tomaba de más y ya perdía”, contó.

Si bien Mori reveló que no tuvo un gran problema con su manera de beber, sí se expuso a varias situaciones que la orillaron a alejarse por completo: “Me pasó dos o tres veces y la última vez que me pasó fue grave yo dije: ‘Pasaste por encima de ti y no sólo pasaste por encima de ti, además tienes que cuidarte, porque si no te cuidas tú, no lo va a hacer nadie y tú no puedes volver a tomar’. Dije: 'ok, voy a dejar de tomar'. A parte fui y enfrentar un rollo que metí la pata y a dar la cara, a decir: ‘ok, tienes que ser congruente con lo que quieres en la vida y tienes que dejar el alcohol’”, recordó. Mori reconoció que la decisión de dejar de beber no le implicó mucho esfuerzo: “Empecé a salir y me di cuenta que el alcohol no lo necesitaba, me la pasaba súper bien, entonces fue una súper decisión. También vivimos en una sociedad en la que todos te dicen, ‘ay ya, échate un trago’”, comentó.

Se comprometió con su bienestar

Como parte de su testimonio, Bárbara reconoció que dejar de beber siempre será una buena decisión para cualquiera, pues es de conocimiento público los efectos nocivos para la salud: “Lo del alcohol es claro, el alcohol te hace daño, lo sabemos todos, es obvio, si estás tomando esa decisión es perfecta, nada más, mantente ahí”. A manera de consejo, la actriz reveló que tomar decisiones a partir del amor propio es el mejor camino para vivir en paz: “Yo creo que lo importante es el comprometerte con tu bienestar. Yo me comprometí con mi bienestar, cuando me doy cuenta que algo me hace mal, lo saco. Si construyes tu vida, a través del bienestar y del amor propio, no hay forma de que vayas mal”, detalló.

Por último, Bárbara reconoció que tras haber sanado todas las huellas de su infancia, confía en cada paso que da y en los caminos que va tomando: “He visto el resultado de tomar una decisión por tu bienestar (…) Tuve una infancia tan fea que como que dices: ‘si salí de ahí y estoy hoy aquí, ¿qué más puedo lograr?’”, comentó. La actriz contó que gracias a la terapia, a la meditación y a otras herramientas ha podido superar las adversidades de su pasado y trabaja a diario por mantenerse en síntonia con su amor propio y bienestar dos recursos que utiliza para mantenerse en equilibrio.