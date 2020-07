'El Güero' Castro descarta regresar con Angélica Rivera: 'Como pareja tendríamos ya visiones diferentes' El productor de televisión habló claro de las razones por las cuales no habría una reconciliación

Desde hace ya algún tiempo, la cercanía entre Angélica Rivera y José Alberto ‘El Güero’ Castro ha sido evidente, no solo por los instantes familiares que han hecho públicos a través de las redes sociales de sus hijas, sino también por las palabras con las que el mismo productor se refiere a su exesposa, a quien le guarda incondicional estima por la historia de amor que juntos escribieron años atrás. De hecho, hoy opina abiertamente de esta relación, especificando que solo se trata de una gran amistad, y no de los indicios de una reconciliación sentimental, como últimamente se ha especulado. Por tal motivo, en una reciente entrevista despejó otra interrogante, exponiendo los motivos por los cuales la idea de retomar su romance con la actriz no es más que una lejana posibilidad.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Yo ya creo que como pareja tendríamos ya visiones diferentes, tendríamos ya otro tipo de circunstancia y pues para qué volverlo a echar a perder o para qué equivocarse. Yo creo que lo mejor, -es una linda forma de verlo-, llevo una linda familia con una mujer a la que quiero mucho y respeto y es una gran amiga…”, comentó recientemente a lo largo de una charla que sostuvo con la presentadora Chiquinquirá Delgado, para el segmento de Univision, El Break de las 7. Además, habló de inquebrantable lazo que lo une con la protagonista de telenovelas, enteramente orgulloso de la familia que formaron en el pasado.

“Ya la distancia y el tiempo yo creo que nos ha dado también caminos diferentes, la sigo viendo, seguimos conviviendo mucho… me van a ver con ella hasta el día que la muerte decida llevarse a alguno de los dos, porque tenemos a tres hijas de por medio…”, aseguró en la conversación, en la que destacó lo mucho que le complace ver feliz a su ex, pues tiene muy claro que eso también les brinda tranquilidad a las jóvenes, que se han mostrado totalmente solidarias con sus padres, compartiendo tiempo con ellos por igual y dejándose guiar por sus consejos, como ellas mismas lo han compartido en varias ocasiones.

VER GALERÍA

La clave de la buena relación entre Angélica y ‘El Güero’

Por supuesto, ‘El Güero’ también confesó que el entendimiento, así como la madurez han sido parte esencial de la buena relación que ha construido con Angélica, quien a diferencia de él ha preferido mantenerse muy reservada sobre su vida personal. “Para mí ha sido maravilloso, ha sido un entendimiento y ha sido trabajo de los dos, ha sido paciencia, ha sido inteligencia, tanto de ella como mía para tratar de establecer ese vínculo y todo es por el beneficio y por la tranquilidad y por el desarrollo que tienes de tus hijos…”, explicó el productor de televisión, tan transparente como suele ser durante sus encuentros con los medios.

A tenor de esto, el hermano de Verónica Castro lamentó que existan casos en los que no ocurra una situación similar, dejando ver así la claridad con la que hoy dirige su vida. “Qué tonta es una persona que, si tú decidiste formar una familia con alguien y tener hijos con esa persona, después te voltees a tratar de ser agresivo o grosero, porque te estás haciendo daño a ti mismo porque fue tu decisión, escoger una persona con la que vas a procrear familia, pues entiendes y sabes que es para toda la vida…”, explicó. Por ahora, los Castro Rivera se mantienen enfocados en sus proyectos profesionales, así como en brindarse apoyo mutuo siempre que sea necesario, como lo hizo la ex Primera Dama en días pasados, cuando se confirmó el fallecimiento de la madre de su ex, a quien le envió sus sinceras condolencias, una muestra de afecto que le mereció todos los aplausos de sus seguidores.

VER GALERÍA