‘El Negro’ Araiza y su novia intercambian cariñosos mensajes por medio año de amor

Desde que Raúl Araiza hizo oficial su noviazgo con María Amelia Aguilar ha decidido vivir su amor alejado de los reflectores, aunque, sí hace partícipes a sus seguidores de Instagram de momentos importantes en su relación, como el que celebra este 14 de julio, que cumple seis meses de novio con la colaboradora de Hoy. A través de su cuenta de Instagram, esta tarde, la pareja intercambió mensajes haciendo referencia a este medio año que han pasado juntos. Para festejar su amor, los novios utilizaron la misma foto: se trata de una instantánea, captada en el foro donde se graba el matutino comandado por Magda Rodríguez y donde, todo parece indicar, fueron flechados por Cupido. Aunque no han contado muy bien cómo surgió el amor entre ellos, Raúl sí ha revelado que el trabajo los unió, primero como amigos, pues debido a la profesión de ella, él solía acercarse a pedirle orientación para su papel como padre.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con la escenografía del programa como telón de fondo, los novios posaron para una foto que ambos compartieron en su cuenta de Instagram. Primero, Raúl le escribió: “Gracias por estos 6 meses llenos de aventuras, complicidad y risas. Pero sobre todo amor”, minutos después, ella le respondió con un: “Gracias por estar en mi vida y hacerla más feliz y con cada día más amor”. El intercambio de mensajes provocó la reacción de varios fans de la pareja pues, aunque llevan poco, la evolución de la relación ha sido muy bien recibida por sus seguidores con quienes, en mayo pasado, El Negro compartió su primera foto al lado de la ojiverde.

VER GALERÍA

Para su primer retrato juntos, Raúl eligió una instantánea captada en Monte Albán, durante una de las primeras citas de la pareja. En aquella ocasión, el conductor hizo referencia en la descripción de la foto a la profesión de su novia: “¿Me das terapía, plis?”, escribió. Poco antes de que el conductor hiciera oficial su noviazgo en redes sociales, ya había dado detalles de su relación en una entrevista con Jordi Rosado a quien le confesó que se sentí muy afortunado por haberla conquistado: “Que me haya hecho el favor, que me haya hecho el honor María Amelia de tomarme en cuenta, aunque ya éramos amigos y nos conocemos muy bien. Ella es especialista en jóvenes y hablábamos de nuestros hijos, porque ella tiene hijos grandes y yo también”, comentó.

En aquella conversación con Rosado, Raúl reconoció que María Amelía llegó en el momento correcto a su vida: “El haberla encontrado ha sido un honor y creo que Dios sabe perfectamente lo que yo he estado buscando, que era estabilidad, no me salí para echar desastre, lo que yo quería era volver a sentir, con todo respeto, el volver a enamorarme desde otra perspectiva (…) físicamente a mí me encanta, empieza por los ojos, por la atracción, pero yo la respeté siempre, es una mujer respetable y hoy me ha inyectado cosas que yo había perdido. Es una inyección de pasión, de ilusión me siento muy bien y creo que ella se siente igual”.

VER GALERÍA

¿Cómo reaccionaron sus hijas a su relación?

Después de que Raúl Araiza y Fernanda Rodríguez anunciaran, en octubre pasado, su divorcio luego de 24 años de relación, el conductor se dio un tiempo para disfrutar de la soltería y de su papel de papá de Camila y Roberta. Aunque sus hijas ya son unas jovencitas, el conductor reveló que la separación de su mamá sí las afectó, como es natural: “Mis hijas ya están grandes, son muy maduras… pero sí las dos sí se desestabilizaron”. Para que no hubiera problemas entre ellos, El Negro decidió tener una conversación madura con ellas en las que les dijo: “La vida es mía, no de ustedes. Yo estoy casado con su madre, no con ustedes. Yo no les juzgo a sus novios, no me juzguen a mí”, reveló durante una entrevista que le hicieron sus compañeros de Hoy, al inicio de la contingencia sanitaria.

Tras hablar con sus hijas, al poco tiempo, el amor volvió a tocar la puerta de Raúl, quien no quiso imponerles a las chicas a su nueva pareja, pero por fortuna, la relación entre ellas se dio de la mejor manera, según reveló María Amelia en entrevista para TVyNovelas: “Son unas adoradas, las cosas se han dado padrísimo porque ha sido decisión de ellas, no es que él las obligue (…) Tengo una gran conexión con Camila, y Roberta es una tipaza, tiene muchos amigos en común con mi hijo el grande porque tienen la misma edad”, detalló.

VER GALERÍA