Yadhira Carrillo a un año de la detención de su esposo: 'Ha sido terrible para todos nosotros'

A un año de la detención de su esposo, Yadhira Carrillo concedió la que podría ser una de sus entrevistas más esperadas, en la que a la par de hacer un balance de cómo ella y su familia transitan por este difícil momento, no dejó ir la oportunidad para defender, una vez más, la integridad de Juan Collado, quien asegura no pierde las esperanzas de que su caso pueda ser esclarecido próximamente. A pesar de todos estos acontecimientos, que incluso han repercutido en su estado de salud, afirma que tanto ella como su marido prefieren vivir el día a día, pues su único objetivo en estos momentos es encontrar la felicidad en medio de la tempestad que les ha tocado vivir, desde aquel 9 de julio en el que sus vidas quedaron marcadas para siempre.

“Ha sido terrible para todos nosotros, para toda la familia, ha sido algo sumamente injusto. Qué te puedo decir, no tenemos palabras, es cansado…”, explicó la actriz a medios de comunicación como Ventaneando, visiblemente triste a las afueras del Reclusorio Norte, a donde asistió de manera puntual, como parte de ese compromiso que ha cumplido al pie de la letra; permanecer junto a su esposo en todo momento para brindarle amor y todo el apoyo que necesite. “Es una calamidad, es impresionante que podamos estar viviendo esto. Me dice (Juan), ‘mira nada más qué desgracia más grande’. Siempre le he dicho, ‘tranquilo Juan, desgracias son otras’… ha sido algo que nos pasó sin merecerlo, digo 'nos' porque estoy con él, somos uno solo…”, agregó.

Al ser cuestionada sobre si el proceso legal que enfrenta su marido es alentador, la estrella de telenovelas se mantuvo muy discreta, aunque no dudó en responder. “Sí, porque es absolutamente inocente…”, dijo de manera rotunda, asegurando que de haber sido por la pandemia, quizá en este momento las circunstancias fueran distintas. “Revisaron todas sus cosas y todo impecable como es él, impecable… Solo te digo que a Juan Collado ya le revisaron por atrás de los dientes, por arriba, por abajo, y se atravesó el COVID, sino Juan seguramente ya estaría afuera, su investigación, se los dije desde diciembre, salió intacta y perfecta como es él, lo seguiré admirando toda mi vida…”.

A propósito de la situación de salud actual, la actriz manifestó su preocupación por los contagios de coronavirus, sobre todo porque su esposo, afirma, es persona vulnerable. “Tiene problemas de pulmón, de corazón, es hipertenso. Todo el tiempo saber que en cualquier momento, Dios jamás lo quiera, pase cualquier cosa, entonces todos tenemos el alma en un hilo desde hace un año, tan injustamente…”, detalló, para luego revelar que incluso estando en prisión, su compañero no se aparta de su gran interés por apoyar a quienes más lo necesitan. “Es tan bien portado, no se mueve de ahí de su lugar, es una gente que siempre ayuda y desde aquí está ayudando a muchas personas que están aquí adentro, que no tienen también como llevar un juicio, gente inocente…”, explicó.

Una historia de amor que ha cobrado fuerza

Sin dudarlo, Yadhira también descartó que tanto ella como Juan hagan planes para el día en que el abogado abandone la prisión, pues lo más importante para ambos es sencillamente vivir el presente. Por esta razón, señala, su relación ha logrado tomar nuevos matices, en donde la unión y el compromiso han sido lo más importante. “Nos ha unido mucho más que antes, siempre nos llevamos bien y ahora ha alcanzado de verdad un nivel precioso de relación, por supuesto. Él está muy agradecido, su familia también está muy agradecida conmigo y yo con ellos, por supuesto, que no hay nada más bonito que tener una familia…”. Finalmente, recalcó que, pese a la situación, ella y su familia son personas de bien, por lo que esta experiencia no define en absoluto lo que realmente son. “El estar aquí de repente te hace sentir que formas parte de o de esto, y no. Ni él ni yo formamos parte de esto, este no es un lugar para una persona como él, no es un lugar para una persona como yo que nos hemos dedicado a trabajar toda la vida, que nunca le hemos pedido nada a nadie, más hemos dado todo lo que hemos podido y somos gente muy apegada a Dios…”, contó.

