Bajo estrictas medidas sanitarias, Memo del Bosque regresó a los foros de Televisa a trabajar

A seis meses de haberse sometido a un trasplante de médula ósea, Guillermo del Bosque está de nuevo en los foros de Televisa. Bajo estrictas medidas sanitarias de seguridad, el productor ha regresado a la empresa que lo apoyó durante su crisis de salud y donde volverá a imprimir su talento en el programa Un minuto para ganar VIP, que será conducido por el Hector Sandarti quien también retorna a la televisora después de varios años de ausencia. Listo para retomar su labor de productor, Del Bosque estuvo presente en los ensayos de esta emisión, a la que le están dando los últimos toques antes de su estreno, el próximo 26 de julio por el canal de Las Estrellas. Como el resto del personal de la empresa, Memo ingresó con cubrebocas, aunque durante la grabación lo vimos usando careta y lentes, demás de respetar dentro de la producción la sana distancia.

Siguiendo las indicaciones médicas, Memo del Bosque reconoció que se encuentra muy agradecido de poder regresar al trabajo. Aunque pasó por un proceso muy largo y delicado, ahora que el productor ha superado el cáncer que le fue detectado en 2017, no quiso dejar pasar la oportunidad de resaltar el cariño que su familia, amigos y el público le hicieron sentir y que le dieron fortaleza en los momentos más difíciles: “Aquí estamos, feliz y contento ya sabes que la actividad te mantiene con más ganas de vivir, el amor de la familia, de los hijos, de Vica y de tanta gente, estoy agradecida con tanta gente que mandó mensajes y tantas oraciones y tanta fe, entonces, estoy feliz con esta segunda oportunidad”, comentó en entrevista para el programa Hoy.

Cabe mencionar que Memo del Bosque siguió al pie de la letra la cuarentena pues, además de los peligros por la pandemia, en su caso, tenía que presentar especial atención en su condición médica: “Tengo células nuevas, gracias al trasplante de médula que me hicieron en diciembre, pero no se han enfrentado a ninguna enfermedad, entonces no tengo anticuerpos ni un organismo defensor”, declaró el productor en junio pasado en entrevista para el diario Reforma. En esta entrevista, Del Bosque reconoció que el confinamiento para él comenzó mucho antes: “Dentro de todo lo triste que se vive afuera y todos los decesos, a mí de alguna forma el seguir recuperándome en casa me cayó, por ese lado, bien, pero ya no pude seguir con los chequeos que tenía que aplicarme cada 15 días”, dijo.

Así vivió la cuarentena

Por su puesto que, para tomar la decisión de regresar a lo foros de televisión, Memo esperó la indicación de su médico: “Tengo que hacerme exámenes. Me pongo nervioso y siento esa mariposa al saber qué viene en junio o julio, pero tengo fe de que en ese salga limpio…” declaró el productor a finales de mayo pasado a Tvynovelas. Tras dejar el hospital, en diciembre pasado, Memo centró su energía en recuperarse y una vez que se sintió fuerte, se dispuso a disfrutar de su familia: “Una difícil etapa de vida, pero buena para mantenernos activos y ocupados en casa, disfrutarnos en familia, leer, cocinar, escribir, limpiar, bailar, hacer fotos del recuerdo, escuchar música y salir más fortalecidos en nuestra fe y conciencia para ser mejores en todo”, escribió hace unas semanas en Instagram.

En marzo de este año, Memo reapareció en televisión con su visita al programa Hoy, en aquella ocasión, comentó sobre su recuperación: “Al final de cuentas para mí es un milagro de vida, un milagro de Dios, una segunda oportunidad, amigos como ustedes mandando mensajes, haciendo cadena de oración, la familia, mis hijos mi mujer, mucha gente que no conoces… cuando hay tanta oración sobre un mismo fin se mueve la energía, se mueve la fe y de pronto Dios voltea y te hace el milagro…”, comentó. Muy pocos días después de su regreso, Memo, como el resto de la población en México regresó a casa para iniciar con el confinamiento por la contingencia sanitaria.