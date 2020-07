Bárbara Mori: 'Mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo'

Detrás del éxito de Bárbara Mori está la vida de una mujer que ha librado varias batallas desde que era una niña. Sin embargo, esas experiencias dejaron en ella una manera de ver la vida que trajo consigo determinadas consecuencias, de las cuales tomó conciencia con el paso de los años, específicamente durante su matrimonio con Sergio Mayer, en lo que ella define como su “primer despertar”. Tan sincera como suele ser, la actriz abrió su corazón en una íntima conversación con su amiga Marimar Vega, con quien recordó cómo a pesar de la fuerza que cobraba su carrera por aquellos días con su protagónico en Rubí, personalmente las cosas no marchaban como ella quería, una situación que la motivó a emprender la búsqueda de su propia felicidad.

Para desentrañar este aspecto tan privado de su vida, Bárbara reveló que durante esta cuarentena se ha refugiado en la escritura, actividad que le ha permitido plasmar sus propias reflexiones en un texto inspirado en el despertar, como parte de un proceso a través del cual el ser humano logra despojarse de sus limitaciones y temores. Estas palabras provocaron tanta curiosidad en Marimar, que sin ningún rodeo pidió detalles específicos a la actriz, que toda naturalidad, y como muy pocas veces ocurre, se atrevió a compartir sus vivencias, enteramente orgullosa de sus logros.

“Yo creo que mi primer despertar fue cuando me separé del padre de mi hijo, porque yo viví cinco años una vida que vivía bajo sus órdenes, digámoslo de alguna forma. Él tiene una personalidad así, entonces yo era una niña, totalmente falta de amor, completamente insegura de mí misma…”, relató Bárbara, quien desde el inicio tuvo muy claro el principal objetivo de dar ese importante paso, algo que no resultó nada sencillo pero que al final le permitió madurar. “Cuando tomé la decisión de separarme yo era súper infeliz y luché más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo viví, la separación de sus papás, y hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz, y él me veía todos los días y yo quería que me viera bien…”.

La intérprete habló incluso de cómo motivada por Adriana Lavat, durante el rodaje de una película fuera de la Ciudad de México, logró llenarse de seguridad para continuar de manera independiente, pues dentro de sí misma había una gran necesidad por evolucionar en ese sentido. “Y después ella y yo estuvimos así noches hablando, yo le decía cómo me sentía, la realidad y ella me decía ‘tienes que ser feliz tú, eso es lo más importante, nuestra felicidad, tienes que luchar por ti’. La escuché tanto que dije va, vamos a hacer eso, y llegué a México y me separé…”, agregó.

Un vuelco a su vida tras la separación

Convencida de que nada de lo que había planeado era en vano, Bárbara enfrentó sus días como mujer soltera. Enteramente positiva y haciendo frente a sus temores, mismos que comenzaron a desvanecerse con el paso de los días. “El día que me separé las puertas del cielo se empezaron a abrir, Marimar, porque a parte él era mi mánager, entonces tenía mi dinero. Habían muchas cosas que me daban pavor de tomar esa decisión, sobre todo mi hijo. Una de las cosas que más agradezco o que más entendí cuando me separé de Sergio, porque cuando yo estaba con él no valía nada, yo me miraba al espejo y no valía nada, y sentía que no servía para nada y me sentía absolutamente desvaloriozada. Pero cuando me separo, con todo este miedo de decir cómo voy a enfrentar la vida, pues haber cómo le hago ya agarré a mi hijo de la mano y me salí de esa casa y me fui y empecé una nueva vida y se me empezaron a abrir las puertas…”, aseguró sonriente, afirmando que fue así como descubrió la notable fortaleza que habita dentro de sí misma.

