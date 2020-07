Refugiado en su familia, Héctor Suárez Gomís dedica un mensaje a su hija Ximena: 'Te admiro muchísimo'

Refugiado en el inmenso amor que tiene por su familia, Héctor Suárez Gomís da pasos firmes tras la dolorosa partida de su padre, dando muestra de la fortaleza que hoy define cada uno de sus días. De hecho, este tiempo en el que además ha podido reflexionar a profundidad, ha venido acompañado de un grato momento, a tan solo pocos meses del cumpleaños número 18 de su hija Ximena, a quien le dedicó un sentido mensaje para reiterarle todo su cariño. Y no solo eso, porque el actor abrió su corazón para revelar cómo cambió su vida desde el día en que ella nació, y del gran orgullo que lo invade al verla convertida en una persona llena de cualidades, pues aunque admite que es “tímida”, reconoce que su hija es una mujer empática a la que tiene mucho qué agradecerle.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

“Y en un instante, ya pasaron casi 18 años desde ese primer momento en el que te tuve entre mis brazos a los pocos minutos de que naciste. Mi capacidad de amar se disparó al infinito y todavía sigo sin poder asimilar y digerir tanto amor. Esa niña tierna y tímida ya es toda una mujer y estoy tan orgulloso de ti, ‘Ratón’…”, escribió en las primeras líneas publicadas a través de sus redes sociales, en las que además destapó el simpático apodo con el que suele llamar de cariño a su primogénita, a quien tuvo de su relación con Erika Palacio de la Concha. Cabe destacar que padre e hija son de lo más cercanos, un lazo que sin duda se ha fortalecido con el paso de los años.

En su dedicatoria, Suárez Gomís se deshizo en halagos hacia su hija, a quien definió de la mejor manera, acompañando sus palabras con una foto de ella. “Inteligente, sensible, noble, empática, compasiva, tierna, alegre, altruista…”, dijo, para luego resaltar que incluso la joven heredó el gran amor por las artes, un aspecto que por varias décadas ha sido el sello más distintivo entre su familia. “Talentosa, artista, muy musical, desordenada, distraída, amorosa, preocupada por el planeta, responsable, honesta, íntegra, humilde, mal hablada, pulcra, respetuosa, prudente, respetas a todos los seres vivos y… ¡eres la más hermosa! Toda la vida has sabido cerrar filas con los que amas…”, apuntó.

VER GALERÍA

Pero si algo mantiene enteramente feliz al intérprete, es la gran confianza que prevalece entre ambos, pues más allá de todo, ha dejado ver que la comunicación es un aspecto esencial en su relación de padre e hija. “No te imaginas la tranquilidad que siento porque sé que el planeta lo habita una personita como tú. También sé que siempre tomarás las mejores decisiones y me da mucha calma saber que cuando no puedas o no sepas cómo, vas a venir a mí para que juntos encontremos la mejor manera de hacerlo. Te admiro, te honró, te respeto, te amo de manera absoluta y no sabes cuánto te agradezco que seas mi hija…”, expresó el intérprete, para rematar su dedicatoria deseándole lo mejor y brindándole un fuerte consejo. "Sigue siendo feliz y no se te olvide que hay que vivir la vida peligrosamente, mi amor. La seguridad y la zona de confort y el miedo te llevan a un lugar de no vida, y parte de lo maravilloso de vivir, es que no sabes qué va a suceder y no saber qué va a pasar, te mantiene atenta, alerta, viva. ¡Vive siempre de manera consciente! Te admiro muchísimo”, finalizó.

Unido a la felicidad de su hija

Para Suarez Gomís, no solo ha sido importante inculcar buenos valores a su hija, también ha celebrado con ella momentos de felicidad muy personales, como cuando en 2018 se supo del noviazgo que la joven mantenía con Sebastián Poza, hijo de Mayrín Villanueva. Y aunque esa historia de amor ha llegado a su fin, por aquellos días no dudó en pronunciarse sobre ese acontecimiento. “Mi hija es increíblemente inteligente, increíblemente sensible y si ella elige a alguien para mí es más que suficiente y sé que ese alguien es importante y, así lo respeto porque ella lo eligió, entonces con que ella esté contenta…”, dijo para las cámaras de ese año para el programa televisivo Ventaneando.

VER GALERÍA