Ha fallecido el actor Raymundo Capetillo por COVID-19

El espectáculo mexicano se encuentra de luto, tras confirmarse la partida del primer actor de telenovelas Raymundo Capetillo, quien perdió la batalla contra el COVID-19 a los 76 años de edad. Recordemos que fue en días pasados cuando se reportó el ingreso del intérprete al hospital debido a las complicaciones derivadas por el virus, que ha dejado más de medio millón de fallecimientos por el mundo entero. Tras darse a conocer la noticia, sus amigos del medio artístico expresaron sus sentidas condolencias, lamentando esta situación que se tornó difícil con el paso de los días, tal cual lo compartió una de sus sobrinas apenas el 7 de julio, durante una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando.

El deceso de Capetillo fue confirmado por la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) la madrugada de este 13 de julio, a través de un breve comunicado ilustrado con una de sus fotografías. “Con profundo pesar, el Consejo Directivo y el Comité de Vigilancia, a nombre de la Asociación Nacional de Intérpretes, comunican el sensible fallecimiento del intérprete Raymundo Capetillo”, se puede leer en las primeras líneas de este mensaje, dado a conocer en las redes sociales de la institución, que hizo énfasis de su legado sobre los escenarios, destacando tan solo algunos de sus trabajos más notables. “Actor con reconocida trayectoria en teatro, cine y televisión, es recordado por su participación en las telenovelas Muchacha Italiana Viene a Casarse, Rosa Salvaje y Cadenas de Amargura”.

De momento, varios famosos como Luz Elena González, Sylvia Pasquel, Laura Zapata, entre otros, han manifestado sus condolencias por la partida de su amigo, a quien recuerdan con mucho cariño por los años en que compartieron con él la oportunidad de trabajar en diversas producciones. Y es que la carrera de Capetillo fue prolífica en diversas facetas, pues a la par de destacar en la televisión, también tuvo colaboraciones en cine y teatro, una historia que comenzó a escribir en la década de los sesenta, y en la que prácticamente se enfocó por el resto de su vida, pues entre otras cosas, se sabe que también se formó como economista.

Su dura batalla contra el COVID-19

Durante los primeros días de julio, familiares cercanos a Raymundo compartieron en diversos medios de comunicación las dificultades por las que estaba atravesando el actor, quien desafortunadamente perdió la batalla contra el coronavirus. “Se empezó como a sentir mal, inmediatamente le llamaron al médico de la familia, quien acudió al domicilio de Raymundo, lo vio y le dijo que para él era prácticamente que estaba con COVID. Sin embargo, le mandaron a hacer la prueba y dos días después salió confirmado que estaba positivo, él inició el tratamiento desde el domingo…”, relató su sobrina Roberta Bárcenas el 7 de julio en entrevista con Ventaneando.

En ese espacio, Bárcenas dio detalle del procedimiento que le fue aplicado a su tío, aunque con el paso de los días todo se tornó más difícil. “El viernes en la noche vimos que todo se empezó a complicar, empezó a dejar de oxigenar y entonces el lunes deciden que sí lo van a intubar, y ya lo intubaron. Nos dice (el médico) que está grave, delicado y que el cuerpo no está respondiendo a lo que quisiera, ni con el oxígeno al cien… no había llegado un medicamento que no se había pedido… Llevaba más de tres meses en confinamiento absoluto, pues así, por increíble que parezca…”, finalizó.

