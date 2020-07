Jada Pinkett Smith, acompañada de Will Smith, confiesa que sí tuvo un amorío con un joven rapero

De todas las emisiones de Red Table Talk que ha comandado Jada Pinkett Smith, la última ha sido una de las importantes de su carrera, debido al ejercicio de honestidad que realizó frente a su esposo, Will Smith, a quien le contó que sí tuvo una relación con August Alsina, quien hace unas semanas reveló dicha información. Con la claridad con la que aborda todos los temas en este espacio, la actriz informó que esto sucedió hace cuatro años cuando su matrimonio atravesaba por un “momento difícil” y que, incluso, ella y Smith estaban separados. Para contextualizar a sus seguidores, Jada recordó que cuando ella y su esposo conocieron al rapero fue por medio de su hijo Jade quien, les habló del problema de salud que August padecía en aquel momento: "estaba realmente enfermo", comentó Jada. Según comentó, de primer momento, sólo buscaba ayudar al rapero con su enfermedad. "Todo comenzó porque él necesitaba ayuda y yo quería ayudarlo con su salud y estado mental", explicó Jada quien quiso aclarar esta situación frente a sus esposo para no dejar cabos sueltos. En aquel momento, ella también atravesaba con un conflicto de salud, derivado de una enfermedad autoinmune que padece.

Jada le recordó a Will que cuando la relación de amistad con el rapero comenzó ella y él estaban pasado por una crisis matrimonial que los llevó a separarse por un tiempo: “Yo había terminado contigo”, la interrumpió el actor y dijo en tono de broma, para respaldar su versión. Aunque reconoció que no estaba con Jada, Will le preguntó: “Y luego, ¿qué hiciste Jada?”, a lo que ella respondió sobre cómo evolucionó la relación con el rapero que, en aquel entonces, tenía 27 años: “A medida que pasaba el tiempo me metí en un enredo diferente con August”. Al inicio de la entrevista, Jada comentó que esta conversación con su marido era una respuesta a las declaraciones que el rapero dio hace unas semanas en las que aseguró que Will le dio “permiso” de relacionarse con él, palabras que negó de tajo la titular del programa y así lo explicó: “La única persona que me puede dar permiso para una circunstancia como esa, soy yo”.

Will siguió indagando y le pidió a su esposa y, madre de sus dos hijos menores, que explicará a qué se refería cuando utilizaba la palabra “enredo”, citando su declaración de cómo había comenzado todo. Fue entonces cuando dando lecciones de sinceridad ella le dijo de frente a Will: “Me refiero a que fue una relación, absolutamente”. Jada aseguró que en aquel momento ella se encontraba lidiando con un proceso personal que la llevó, probablemente, a buscar respuestas en este tipo de dinámica que, al final, le dejó una gran lección: “Tenía mucho dolor y estaba quebrada. En el proceso de esa relación, definitivamente me di cuenta de que no puedes encontrar la felicidad fuera de ti mismo”.

Dejando ver la complicidad que hay entre ellos, Will y Jada hablaron del tema con mucha naturalidad, incluso, Jada aseguró que las declaraciones del rapero, tal vez, fueron mal interpretadas y, más bien, el rapero quería aclarar que no es un “rompe hogares”, porque Will y ella no estaba juntos como pareja en ese momento. Fue tan cordial la conversación que protagonizó el matrimonio que en varias ocasiones se rieron de lo sucedido y aseguraron que esta situación no provocó ningún conflicto entre ellos, pues tienen muy claro qué representa el uno para el otro. Al final, visiblemente emocionados, la pareja chocó las manos en señal de que todo entre ellos está bien.

Will ya había hablado de la crisis matrimonial en el pasado

Esta no es la primera vez que el matrimonio utiliza el espacio de Jada para sincerarse. En el otoño de 2018 grabaron una emisión en la que Will habló de esta crisis familiar luego de más de dos décadas de matrimonio: “Ya no decíamos que estábamos casados. Nos referíamos a nosotros mismos como compañeros de vida, pues estábamos en un punto en el que te das cuenta que estarás con alguien el resto de tu vida". Sobre ese momento, el actor aseguró de su esposa: “Ella no puede hacer nada que rompa nuestra relación”, palabras que hoy toman sentido, pues la indiscreción de la presentadora no causó nunca un drama porque decidieron tener una comunicación abierta y entender el fondo de la situación.