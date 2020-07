La emotiva carta que la esposa de Nick Cordero le escribió a su hijo Elvis

El fin de semana se dio a conocer la partida de Nick Cordero a causa del coronavirus, noticia que cimbró el mundo del espectáculo, por lo que fans, amigos y colegas lamentaron profundamente la muerte del actor. Pero sin duda una de las personas más afectadas por esta irreparable pérdida ha sido Amanda Kloots, esposa y madre del único hijo de la estrella de Broadway. La también actriz se ha aferrado a los bellos recuerdos que construyó con su marido, e incluso ha compartido algunas fotos y videos que encontró en el celular de Nick. Estos días han sido de profunda reflexión para ella, y mientras vive el duelo ha querido compartir la emotiva carta que le escribió a su pequeño Elvis, quien, con apenas un año de edad, no puede entender todavía las cosas que ocurrieron y el triste desenlace de su papá.

Amanda abrió su corazón en un escrito que le dedicó su hijo, confesando lo mucho que echa de menos Nick. “Lo extraño mucho. Extraño su voz, abrazos, besos, sonrisas, tonterías. Desearía que los tres estuviéramos juntos todos los días”, escribió en la carta, de la cual compartió un vistazo en sus Instagram Stories. Pero en medio de este escenario tan desgarrador, la madre quiso darle un esperanzador consejo a su pequeño: “Debemos buscar los aspectos positivos en la vida, hijo. La vida nunca es perfecta, las cosas que suceden nunca las entenderemos”, continuó la viuda de Nick antes de finalizar: “Busca lecciones, sigue moviéndote, encuentra la belleza. Te ama mamá”.

Luego de compartir estas palabras, Amanda se sinceró respecto a cómo está sobrellevando la carga emocional tras la muerte del actor. “El dolor es algo muy extraño, y he hablado de todo lo demás sobre este proceso, por lo tanto, se siente extrañamente mal no hablar y reconocer el dolor”, reflexionó la viuda en un video que colocó en sus Stories. “Solo empiezo a preguntarme sobre todo lo que estoy experimentando en este momento, y cómo mi día a día es tan loco y tan ocupado, y lidiando con tantas cosas todavía, y no sé cómo puedo hacerlo… Y muchas veces no me pega hasta la noche cuando me voy a dormir”, confesó la actriz, con quien Cordero contrajo matrimonio en 2017.

“No sé si hay una respuesta correcta. No creo que haya una respuesta correcta a la pena o cómo alguien llora o el proceso que llevas. Ya sabes, eso es diferente para todos y de acuerdo con la personalidad de cada uno, y cuándo y cómo te afecta”, continuó Amanda, quien en medio de su pena quiso hacer una simple petición a sus seguidores para mantenerse a salvo ellos y a quienes los rodean “Sólo sé responsable, porque es la única forma en que terminaremos esto, y que podremos avanzar como raza, como raza humana”, advirtió.

La dulce reacción de Elvis

En su charla, Amanda relató la dulce escena protagonizada por su pequeña que ocurrió más temprano. “Estaba mostrando videos de Nick de Elvis, y era un video era Nick hablando para dejar un mensaje de correo de voz a un amigo, y se guardó en su teléfono… Y Elvis lo vio y sonrió y, no estoy bromeando, se inclinó hacia el teléfono para darle un beso a su padre”, contó emocionada. “Seguí reproduciendo el video nuevamente y él seguía tratando de presionar el botón, y seguía entrando y saliendo, besando el teléfono y besando a su padre”, recordó la esposa de Nick y admitió que la reacción la conmovió mucho. “Mi corazón, por supuesto, simplemente se derritió, pero de alguna manera, me hizo sentir muy bien porque me hizo sentir como si reconociera a Nick. Él sabe quién es y reconoce a su padre, a pesar de que han pasado más de tres meses”, comentó la actriz aliviada con respecto al tiempo que el actor estuvo en el hospital.

