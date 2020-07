¡Irreconocible! Verónica Castro regresa a la pantalla con un sorprendente cambio de imagen

Meses atrás, Verónica Castro dio la noticia de su retiro temporal de los escenarios, sembrando la incertidumbre entre todos sus fanáticos, quienes lamentaron desde el primer momento esta decisión. Sin embargo, su público no perdió nunca las esperanzas de volver a disfrutar de su talento, luego de que en una entrevista concedida a Galilea Montijo en febrero pasado, dejara abierta la posibilidad de dar alguna sorpresa si surgía la oportunidad. Y aunque a lo largo de este tiempo guardó total discreción sobre sus planes, mientras permanecía enfocada en su vida familiar, finalmente se tiene confirmado su regreso a la pantalla y lo hará por la puerta grande, esto en la película titulada Dime Cuando Tú, en la que además su hijo, Michelle Castro, hace su debut como cinefotógrafo. Pero no solo eso, pues en el tráiler que ha sido estrenado se puede ver a la estrella irreconocible en su nuevo papel, dando muestra de que su profesionalismo no conoce límites.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

En este nuevo reto profesional, Verónica se transformó de manera radical para dar vida a la abuela de Will, interpretado por Jesús Zavala, por lo que en las imágenes del avance de la película se percibe con claridad el cambio de imagen que le fue realizado. En esta nueva aventura, la diva de las telenovelas luce una melena más larga e iluminada por las canas, además de que se resaltaron las expresiones en su rostro para dar una apariencia de mayor edad. Entre otras cosas, el personaje lleva lentes y viste con ropa holgada, un estilo totalmente opuesto a lo que pudimos ver en La Casa de las Flores, en su papel de Virginia de la Mora, otro de los favoritos entre los fanáticos de la estrella.

VER GALERÍA

Hasta este momento, Verónica no se ha expresado sobre el próximo estreno de esta cinta, aunque sí se mostró emocionada por este logro que ha sumado a su larga trayectoria como actriz. De hecho, a través de sus redes sociales, compartió el tráiler de la película, lo que le mereció todas las felicitaciones de sus fans y de sus más cercanos, entre ellos su hermano, José Alberto ‘El Güero’ Castro, quien comentó con varios emojis de aplauso al pie de la publicación, pues como es bien sabido, ambos son muy cercanos y disfrutan de celebrar los triunfos familiares, como ha ocurrido en esta ocasión. Dime Cuando Tú es una comedia romántica que además cuenta con la participación de otras figuras como Héctor Bonilla y Ximena Romo, la ópera prima de Gerardo Gatica González que aborda la historia de un joven mexicoestadounidense que tras la muerte de su abuelo, descubre los planes que éste tenía de mandarlo a México para conocer sus raíces.

VER GALERÍA

Retomando con nuevos bríos

Durante este tiempo, Verónica se ha mantenido en contacto con sus fans a través de las redes sociales, espacio en el que se ha sincerado sobre lo complejo que resultó para ella concluir el 2019. Sin embargo, nada se ha interpuesto en su camino para conquistar la felicidad, enteramente agradecida por la comprensión que el público ha tenido con ella. “Bueno, quiero darles las gracias, sobre todo por sus palabras, por todos lo que han estado presentes mandándome tanto material y tantas cosas tan lindas. Ha sido un año, ha sido un final de año difícil, un comienzo también, han sido tiempos duros, pero estoy con ustedes, estoy feliz, estoy con mucha paz, gracias por entenderme, por comprenderme y por acompañarme. ¡Dios me los bendiga a todos! Gracias por estar aquí”, dijo a principios de 2020.

Luego de ese mensaje, la actriz platicó a corazón abierto con Galilea Montijo para la plataforma Latin US, en donde despejó las dudas al ser cuestionada sobre si le gustaría retomar su carrera. “Si sale algo bueno, les chambeo”, dijo en aquel instante, para luego hablar sobre lo mucho que valora su profesión. “Para mí ha sido una bendición esta carrera. La amo, lo sé, la conozco, la disfruto, la gozo, la exprimo, cada uno de mis personajes me gusta saborearlos, me gusta quedarme con él un tiempo, me gusta vivirlo, me desgarro para poderme meter en un personaje y poderlo agarrar desde adentro”, dijo en aquel momento tan apasionada como suele ser en sus charlas, guardando el secreto de esta nueva película que hoy es un sueño hecho realidad.

VER GALERÍA