¿Por qué Martín Fuentes no estuvo en el cumple de su hija Caro? Él lo explica en un lindo mensaje

Han pasado ya cuatro meses desde que Jacky Bracamontes, Martín Fuentes y sus hijas comenzaron con el aislamiento voluntario y, aunque la conductora y las cinco niñas continúan en casa, el papá de la familia hizo sus maletas y emprendió su primer viaje bajo las normas de la nueva normalidad. Según compartió con sus seguidores en Instagram, tuvo que dejar a su familia para cumplir con su primer compromiso laboral tras la cuarentena: “La nueva forma de competir es así. ¡Aquí vamos de nuevo!”, escribió el piloto en una imagen que publicó hace unas horas y en la que lo vimos usando el cubrebocas de su escuadra. Aunque Martín se dijo feliz de poder retomar su actividad profesional, este regreso coincidió con el cumpleaños número 6 de su hija Carolina, razón por la cuál no pudo estar presente en el festejo que le organizaron a la niña aunque, a la distancia, sí le dedicó una linda felicitación y dio a conocer que estuvo platicando con ella a través de una videollamada.

Aunque no pudo estar presente físicamente en la íntima celebración con la que Jacky sorprendió a su hija, sí compartió con la cumpleañera gracias a la tecnología; además, le dedicó una linda felicitación en su cuenta de Instagram, donde eligió una foto en la que vemos a Caro montando a caballo: “Felicidades a mi princesa hermosa. ¡Te amo con toda mi alma! Me duele mucho no estar contigo celebrando tu día. Pero no hay nada que me ponga más contento que ver tu cara de felicidad”, escribió. Más tarde, el piloto compartió varias imágenes de la videollamada que sostuvo con la cumpleañera y con su hija mayor Jacky, él desde Virginia y ellas en Miami, ciudad donde se encuentran desde marzo pasado.

El año pasado, Jacky Bracamontes reveló que Carito, no sólo es la más parecida físicamente a Martín, sino que también heredó su forma de ser: “Llega Carolina, con el carácter más Fuentes, más Martín (…) ella sabe lo que quiere y lo que quiere va, lucha, y lo consigue, ella es así, su personalidad es segura de sí misma”, declaró la conductora en entrevista con ¡HOLA! Tv. En ese sentido, Carito, como le dicen de cariño, ha estado muy entisiasta durante esta época, en la que ha disfrutado al máximo jugando con sus hermanas y realizando deportes acuáticos con su papá quien, hace unas semanas, compartió un video de la niña en una lección de surf, donde la vimo dominar la tabla.

Además de la felicitación a su pequeña hija, Martín también ha utilizado su cuenta para compartir varias historias de su regreso a las pistas. Según ha dejado saber, su vuelta como piloto tendrá lugar en el Virginia International Raceway que se realizará el próximo domingo 12 julio. Como suele ocurrir en competencias de esta naturaleza, el piloto ha estado entrenando y haciendo las primeras pruebas para familiarizarse con el circuito, aunque en sus momentos libres, corre a comunicarse con su familia con la que compartió los últimos cuatro meses en casa.

Fiesta con un toque Disney

Ayer por la tarde, Jacky Bracamontes compartió a través de su cuenta de Instagram detalles del festejo que le organizó a su hija Caro por cumpleaños número 6. Para la ocasión, la conductora quiso que esta fiesta estuviera inspirada en Evie, el personaje de la cinta Descendientes, preferido de la cumpleañera. En la celebración de la niña, desde el pastel hasta la botana, contaron con el sello película de Disney de la que la cumpleañera y sus hermanas son fans. De hecho, en marzo pasado, días antes de que Martín y sus tres hijas mayores se reunieran con Jacky y sus mellizas, Martín compartió una imagen luego de que él y sus hijas se teñiren el pelo de colores, tal como los personajes de esta historia: “Conoce a la nueva tripulación de los Descendientes 4… ¿Cuál es su favorito? Por cierto el artista fui yo con un poco de spray”, escribió el piloto como descripción de la imagen donde Caro aparece con el cabello azul, como lo usa Evie.

