Daniel Arenas confiesa que le han roto el corazón:'Me dicen que no, me batean'

El talento y disciplina de Daniel Arenas le han valido el reconocimiento como actor. Una de sus más recientes telenovelas fue Médicos, línea de vida, en la que compartió créditos con varias estrellas mexicanas y extranjeras. Pero no todo es trabajo en la vida de este galán colombiano, pues también busca realizarse en el tema personal. Hace unos meses contó que, debido a su discreción, sus relaciones amorosas han escapado del ojo público, aunque actualmente se encuentra soltero. Sin embargo, este guapo intérprete mantiene la ilusión de encontrar a la persona ideal para él, tal y como lo ha contado ahora, e incluso se ha animado a revelar algunas de las cualidades que lo enamorarían, eso sí, dejando claro que lo físico para él es secundario.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Daniel se abrió por completo para hablar de temas del corazón en una reciente charla en la que confesó que, así como se ha enamorado y ha disfrutado de sus noviazgos, también lo han rechazado y le han roto el corazón. “Cada una de las novias que he tenido independientemente de cuantos tiempos estuvimos juntos, de cuánto tiempo duró esa relación, desde la de 4 años que tuve hace mucho tiempo hasta la más corta que creo que fue como un año y algo, siempre han sido especiales y creo que siempre he sentido amor, siempre me he enamorado”, aseguró el galán de 40 años en entrevista para El Break de las 7. Al ser cuestionado sobre si ha vivido desilusiones amorosas, el actor lo confirmó y dijo que no es algo nuevo en su vida. “Claro, por supuesto, y últimamente me dicen que no, me batean y, o sea, me ha pasado toda la vida, y yo creo que es parte de la vida que alguien te diga no… por supuesto que sufro como cualquiera de desamor, o de que no me pongan atención, o que no quieran conmigo, es normal”, comentó sincero.

VER GALERÍA

Aunque el actor ya lo ha mencionado en sus últimas entrevistas, el tema de su estatus sentimental siempre es motivo de curiosidad para sus fans, quienes no perdieron la oportunidad de preguntarle nuevamente al respecto por medio de la anfitriona del programa digital de Univision. “Sí, si estoy soltero”, confirmó Daniel, quien aseguró que ni él mismo entiende del todo el porqué de esta situación. “Yo creo que la razón exacta ni la sé yo, ni la sabe nadie, simplemente pienso que los tiempos de Dios son perfectos”, reflexionó. “No espero una persona perfecta pero sí un ser perfecto para mí, o sea, no creo que la palabra perfecta encaje ahí, pero que sea la persona que yo sueño con toda mi alma y que yo sea esa persona que esa persona sueña con toda su alma, o sea, que encajemos perfectamente imperfectos el uno con el otro”, explicó.

VER GALERÍA

Al ahondar en las cualidades de que le gustaría encontrar en una mujer, el actor hizo hincapié en que la apariencia y los logros profesionales para él son secundarios. “Yo sueño que sea una persona sensible como yo, una persona de Dios, una persona familiar, te voy a hablar de mil cosas menos de lo físico, yo me fijo mucho más en la esencia que tenga la persona por dentro, en su capacidad de personar, en su capacidad de tolerar, en su bondad”, detalló. Y aunque reconoció que tal vez no sea fácil hallar a una persona así, no pierde la esperanza de que algún día llegue. “Yo estoy 100 por ciento seguro del que día que conozca a esta persona, que yo me tope con esta persona yo lo voy a sentir… No sé si suene muy soñador pero siento que tiene que ser así, que tiene que ser algo que me haga a mi vibrar, que yo sienta que se me sale el corazón”, confesó la estrella de Médicos, línea de vida, quien incluso contó cómo cree que sería su encuentro con esa persona: “Yo siento que cuando me pare al lado de esa persona me voy a poner nervioso y no voy a saber ni qué decir, eso para mí es estar enamorado, eso para mí es estar loco por una persona, y yo sueño y espero que así sea”, concluyó.

La ilusión de convertirse en papá

Aunque por ahora está soltero, este galán de telenovelas está convencido de que quiere tener una familia, tal y como lo confesó hace unos meses en el programa Montse & Joe. “Amo los niños, me encantaría ser papá, es uno de mis sueños por cumplir, espero Dios me dé la oportunidad”, comentó en marzo. “¿Cuántos (niños)? No sé, los que se puedan, yo tengo cinco hermanos, entonces soy de familia numerosa, amo las familias grandes, pero lo que Diosito me dé”, continuó, antes de dejar claro que sería un gran padre. “Yo quiero ser un papá presente, a mí me encantaría poder estar en todo: en la primera vez que gatee, la primera vez que camine, su primera palabra…”, explicó.

VER GALERÍA