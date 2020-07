Pati Chapoy revela que uno de los conductores de ‘Ventaneando’ dio positivo a Covid-19

A unas semanas de que Pati Chapoy y Pedrito Sola regresaran al foro de Ventaneando, luego de poco más de dos meses de trabajar en casa, trascendió la noticia de que uno de los integrantes del panel de conductores dio positivo a Covid-19. Durante la emisión de esta tarde, la titular del programa tomó la palabra para enviar a una nota donde Ricardo Manjarrez, dio detalles de cuándo se enteró que tiene coronavirus. Confiada en que su colaborador pronto estará de vuelta en el foro, la periodista de espectáculos reveló que debido a este contagio se les realizó nuevamente la prueba para estar seguros de que nadie más en la producción lo tuviera; aunque confesó que Daniel Bisogno no quiso realizarla: “Aquí el hipocondrías de Daniel no se quiso hacer la prueba”.

La conductora aseguró que el resto de los conductores sí se sometieron al examen de sangre que les practicaron: “Nos quisieron hacer la prueba”, contó Bisogno quien fue interrumpido por Pati que rectificó, “¡A todos! Y el único coyón fuiste tú”, dijo, para luego asegurar que ella ya se sometió a la nueva prueba: “Ya me la hicieron”. Recordemos que, debido a que Chapoy y Sola tiene 71 y 73 años de edad, respectivamente, son considerados como personas vulnerables ante el virus, situación que los llevó a hacer home office por una temporada y extremar sus precauciones ahora que están de vuelta grabando en la televisora. Cubrebocas y constante lavado de manos, además de medir su temperatura, son algunas de las medidas que aplican en TV Azteca para el ingreso de sus trabajadores a las instalaciones.

Pati continuó enviando a una cápsula en la que Ricardo Manjarrez explicó cuáles fueron los síntomas que lo llevaron a realizarse este análisis: “Me da mucho gusto saludarlos, al menos por este medio. Bueno, les mando este mensajito para contarles que efectivamente resulté positivo con el Covid-19. Hace unos días empecé a sentirme medio cansado, tuve fiebre, pero muy leve, tuve como 37.4, pero la verdad que dije: Más vale tomar precauciones y hacerme la prueba, porque también sentía que tenía que tomar una bocanada de aire, pero digo, nada grave, entonces, para no tener más dudas me hice la prueba de hisopo, esto fue el domingo, ya por supuesto yo no fui a trabajar y bueno, pues me llegó y era lo que temía. Obviamente tuve contacto con un doctor de inmediato, me dio medicina, me dijo que soy un hombre joven, sano, hago ejercicio y que no me preocupe; me dijo, que todos los síntomas que tenía eran evidentes de Covid: ya perdí el olfato, perdí el gusto, pero bueno no es de mayor preocupación”.

Fue el pasado 16 de junio cuando Pati Chapoy y Pedro Sola regresaron al foro desde donde la titular envió un mensaje a sus televidentes: “¡Buenas tarde, bienvenidos a Ventaneando! Me da muchísimo gusto estar de nueva cuenta con ustedes aquí en la sala de Ventaneando, Pedrito y yo, la pasamos bien en la casa, desde ahí trabajamos, pero el día de hoy venga la vida, con lo que venga y estamos aquí para pasarla muy bien”, comentó para luego retomar el ritmo de trabajo de inmediato.

Cumpleaños sorpresa en el foro

Días después de su regreso, Pati fue sorprendida por la producción del programa con un festejo sorpresa por su cumpleaños número 71, el pasado 19 de junio. Aquel día, cuando la titular de la emisión llegó al trabajo, ya lo esperaban sus compañeros con pasteles y una comida en la que se sirvió un menú árabe. Emocionada por el detalle, la cumpleañera no pudo evitar las lágrimas: “Sí, este es el segundo cumpleaños sorpresa que me festejan. No sospechaba para nada, obviamente, solté el llanto de la emoción, me sentí muy halagada, muy querida y se los agradezco siempre”, comentó sobre su celebración.