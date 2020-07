Silvia Navarro presume a su 'angelito en la tierra'

Considerada uno de los rostros favoritos de la pantalla chica, Silvia Navarro está alistando su regreso a la televisión con un nuevo proyecto, algo que seguramente tiene emocionados a sus fans. Al parecer, la guapa actriz ha querido enfocarse en su carrera luego de su separación, pues hace un par de meses confirmó que había vuelto a la soltería. Pero más allá de su faceta profesional y de su estatus sentimental, en la vida de esta intérprete hay un amor constante y más fuerte que todo: el de su hijo León. Si bien la estrella de telenovelas no suele publicar muchas fotos de su pequeño, en esa ocasión hizo una excepción para compartir con sus seguidores una bella postal de su nene convertido en el más tierno angelito.

Silvia publicó en su Instagram una foto en blanco y negro de su hijo, en la que se ve al pequeño de espaldas usando unas alas blancas mientras observa el horizonte, donde se alcanzan a ver algunas colinas y edificios. “… En la tierra”, fueron las únicas palabras que escribió la actriz a modo de descripción en su postal, dando a entender que consideraba a León como un ángel. Las reacciones no se hicieron esperar ante esta linda postal y sus fans, amigos y colegas de inmediato comentaron la publicación usando emojis de corazón para denotar ternura ante tan bella imagen.

Y así como esta vez la actriz compartió una foto de su hijo que probablemente ella tomó, hace unos días publicó una cuyo autor fue ni más ni menos que su pequeño de cuatros años. En la imagen se ve a muy guapa Silvia posando mientras sostiene un adorable gatito gris a quien se refirió como Cali. En su descripción indicó que el talentoso fotógrafo había sido León, algo que sorprendió a sus seguidores dado que el retrato fue sin duda excelente. La última vez que la intérprete había compartido imágenes de su hijo fue el pasado mes de abril con motivo del Día del Niño. En dicha ocasión la guapa mamá compartió a modo de tbt (throwback thursday) un breve video de su nene en su encuentro con Mickey Mouse, aunque no dio más detalles sobre el lugar y la fecha de tan inolvidable momento.

La razón por la que no publica tantas fotos de León

Hace unos meses, al ser cuestionada directamente sobre por qué no comparte tantas fotos de su hijo en redes sociales, Silvia explicó las razones por las que ha preferido no hacerlo tanto. “Soy muy mala en esas cosas, y la verdad es que yo por mí se los enseñaría todo el día, pero también creo que no es mi vida, es la vida de León”, señaló ante las cámaras del programa Hoy en marzo. Sin embargo, dejó claro que el hecho de que no haga tantas publicaciones de su pequeño no significa que no esté feliz y orgullosa de tenerlo a su lado. “Yo me siento profundamente orgullosa de cada pequeño o gran logro que para mí es inmenso, y cada día lo veo más bello, y cada día lo veo más guapo y más inteligente, pero precisamente como no sé, me reservo”, comentó entonces.

Sin embargo, la actriz de 41 años admitió que de vez en cuando no puede resistirse y termina compartiendo algunos vistazos de su vida como mamá. “También me gusta, me entiendes, a veces lo suelto y digo bueno ya... pero bueno, León es lo máximo”, aseguró. Lo que es un hecho es que León es la adoración de su famosa mama, quien debutó en la maternidad con el nacimiento del niño el 7 de septiembre de 2015, fruto de la relación de Silvia con el empresario Gerardo Casanova.