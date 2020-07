José Eduardo Derbez revela que ellos supieron que Alessandra era 'la buena' aunque su papá era muy noviero

Hace ya 14 años que los caminos de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo lograron coincidir. Desde ese entonces, ambos han escrito una historia de amor de la que han sido fieles testigos sus seres queridos, quienes les han brindado todo su apoyo incondicional a lo largo de este tiempo. De hecho, José Eduardo Derbez recuerda cómo fue para él y sus hermanos, Aislinn y Vadhir, la llegada de la cantante a su círculo familiar, un suceso que trajo consigo varias sorpresas, entre ellas, el nacimiento de la pequeña Aitana. Por supuesto, la anécdota del joven actor coincide con la celebración de los ocho años de matrimonio de su papá, motivo por el cual también habló de la espectacular boda y de lo bien que se la pasó aquella mágica noche de celebración.

José Eduardo se sinceró sobre este aspecto tan personal durante su más reciente video publicado en su canal de YouTube, en el que además de agradecer por alcanzar el millón de suscriptores, hizo un recuento de los grandes momentos junto a sus especiales entrevistados, entre ellos, Alessandra Rosaldo, con quien conversó de la ocasión en que ella y su mamá, Victoria Ruffo, lograron conocerse. “Con Ale también viví cosas muy padres…”, destacó, para luego hacer otra revelación. “Ya que entró a la familia, se le recibió siempre con mucho cariño…”, dijo de la intérprete de Sentidos Opuestos, con quien mantiene una linda relación de amistad y complicidad.

El actor recordó cómo para él y sus hermanos fue muy importante la llegada de Alessandra a la vida de su papá, pues reconoce que desde el inicio lograron percatarse del gran compromiso y cariño que respaldaba ese romance, que conforme avanzaba el tiempo cobraba más fuerza. Con esa manera de pensar apoyaron a su progenitor sin haberse equivocado. “También ya, pues mi papá, dijimos ‘el señor es noviero’. Pero como que todos, todavía no nacía Aitana, pero mis hermanos y yo como que sí decíamos ‘yo creo que Ale es la buena’. Y sí, fue la buena, y felices…”, comentó.

En ese espacio, José Eduardo no olvidó compartir con sus fanáticos su experiencia durante la boda de su papá, en la que él, asegura, la pasó de lo mejor, tanto así que incluso invitó a algunos de sus amigos, según comentó. “Fue una boda increíble… es más, ese día de la boda yo le metí un shot (de tequila) a mi papá, según yo lo escupió, saboreó el tequila. Pero fue una gran boda… parecía más mi boda que la de mi papá…”, dijo de manera simpática, a ocho años de aquel enlace de ensueño en el que los felices novios recibieron todas las bendiciones de sus familias.

Alessandra y su recuerdo del día en que conoció a los Derbez

Para la cantante, el haber conocido a José Eduardo, a Vadhir y a Aislinn, fue una experiencia que la marcó para siempre, tanto así que ella también ha expresado cómo vivió ese momento, el cual ha quedado guardado en su corazón. “Soy muy afortunada porque los tres son buenos niños, son personas maravillosas. Cuando los conocí efectivamente todavía eran adolescentes, pero ahora que se han convertido en adultos siempre he tenido una buena relación con cada uno por separado, y en ese sentido soy muy afortunada…”, dijo en septiembre de 2019 en entrevista con el programa Despierta América, a tenor del lanzamiento por aquellos días del reality show De Viaje con los Derbez. “Ellos son personas maravillosas, amorosas, que me han recibido desde el primer momento, entonces esa parte no me ha sido difícil, conectar con ellos no ha sido difícil…”, confesó.

