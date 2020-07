Jacky Bracamontes se despide a la distancia de un ser querido A través de su cuenta de Instagram, la conductora lamentó el sensible fallecimiento de la mejor amiga de su mamá

Desde Miami, ciudad en la que esta pasando la contingencia sanitaria que se vive en México y Estados Unidos, Jacky Bracamontes ha tenido que vivir a la distancia el duelo por la muerte de un ser querido. Haciendo uso de la tecnología para acortar distancia, la conductora recurrió a su cuenta de Instagram para lamentar el sensible fallecimiento de la mejor amiga de su mamá a quien, de cariño, llamaba “tía”. Sin revelar detalles del deceso, la tapatía escribió en una de su historia de Instagram: “Te nos adelantaste tía Mary… Te vamos a extrañar mucho. Te amo”, acompañó este texto de una foto de su mamá, doña Jacqueline Van-Hoorde y Mary, con quien sostuvo una relación tan cercana que siempre fue considerada como un miembro más de la familia. Jacky y Mary fueron tan allegadas que guarda muy buenos recuerdos de infancia en su casa, donde se gestó la amistad entre la conductora y la hija de su “tía”, quien hasta la fecha es una de sus mejores amigas.

Como muchos famosos durante la pandemia, Jacky ha tenido que vivir el duelo en Miami mostrando su apoyo incondicional a sus seres queridos a través de las redes sociales, donde el lunes publicó esta condolencia, con la que dejó ver el lugar tan especial que tenía Mary dentro del clan Bracamontes. Por otra parte, la conductora también quiso mostrarle su apoyo a su mejor amiga María, a quien etiquetó en la imagen de sus mamás y le escribió: "Te amamos", reitérandole su cariño y respaldo en esta difícil situación.

Aunque Jacky y sus papás se encuentran en Miami, siguiendo los protocolos recomendados para las personas pertenecientes a los grupos vulnerables; sus papás se encuentran en su departamento, mientras que ella está con Martín y sus hijas en otra propiedad con vista al mar, donde sus hijas han estado pasando este confinamiento. Primero, cumpliendo con sus clases en casa y, ahora que el ciclo escolar terminó, disfrutando del verano con divertidas actividades impulsadas por su papá como esquiar en agua. Durante esta temporada, Jacky ha utilizado en varias veces las redes sociales para compartir fotos familiares en las que nos deja ver lo mucho que han crecido sus mellizas, Paula y Emilia, quienes en diciembre pasado celebraron su primer cumpleaños.

La familia pasa la contingencia más unida que nunca luego de que, en marzo pasado, tras una ola de contagios en Vail, Colorado, Martín y sus tres hijas mayores: Jacky, Carolina y Renata, quienes habían pasado unos días ahí, decidieron aislarse luego de haber tenido contacto con personas que dieron positivo a la prueba de Covid-19. Debido a que, en aquel momento, Jacky se encontraba trabajando en Cancún, estaba en México con sus dos hijas menores, Emilia y Paula, con quienes se tuvo que trasladar a Miami donde pasó el principio de la cuarentena en casa de sus papás, hasta que les entregaron los resultados de las pruebas de su esposo y sus hijas quienes dieron negativo, por lo que tuvieron la oportunidad de reunirse con Jacky y con las bebés para pasar el resto de la cuarentena juntos.

Fue a finales de marzo cuando la familia se reencontró y celebró el cumpleaños número 7 de Jacky, la hija mayor del matrimonio. Ya juntos bajo el mismo techo, los Fuentes Bracamontes comenzaron con la nueva dinámica en casa donde, Jacky se encargó del terreno académico, mientras que Martín fomentó el deporte entre sus tres hijas mayores: “Yo les tengo que decir que ya estoy muy feliz, ya estoy con mis hijas, por fin, estamos todos juntos, la verdad que ahora sí no me alcanza la vida (…) Ahora sí, oficialmente soy la maestra, imagínense con las tres más grandes. Está increíble, pero híjole, cómo uno admira a las maestras”, contó Jacky en abril pasado en el programa Netas Divinas.