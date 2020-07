El nuevo posado premamá de África Zavala y la linda carta a su bebé: 'Ya queda poco para encontrarnos'

Con el paso de los días, la ilusión crece en el corazón de África Zavala, quien en la recta final de su embarazo, reveló otro de sus bellos posados a sus fieles fanáticos, esta vez para mostrar lo mucho que ha crecido su ‘baby bump’ de 33 semanas, una dicha que comparte junto a su pareja, León Peraza. La postal además vino acompaña de una tierna carta, en la que la actriz le dedicó a su bebé las palabras más bellas, destapando la importante promesa que tanto ella como su amado cumplirán al pie de la letra para llenar de amor y felicidad a su primer hijo, un compromiso que, asegura, vendrá acompañado muchos aprendizajes. Así, la estrella se prepara para comenzar a escribir este capítulo de su vida, que como bien ha dicho, no solo le provoca emoción sino que también la pone un poco “nerviosa”.

En esta nueva entrega, África aparece posando mientras permanece sentada, y aunque sus ojos no miran de frente a la cámara, sí se deja ver con una gran sonrisa que dice mucho de su estado de ánimo. En la imagen, rodea con sus manos su pancita, la cual destacada además por el revelador look elegido para esta sesión, un top de manga larga y un mini short en color negro. “Una nueva etapa que va a comenzar en mi vida a partir de tu nacimiento, y estoy segura que será la mejor de todas, porque desde ahora ya puedo sentir la felicidad inmensa que significa el hecho de haberme convertido en madre…”, escribió en sus primeras líneas la intérprete, que ha sido muy transparente con respecto a sus emociones durante esta etapa.

África también aprovechó el espacio para sincerarse sobre lo consiente que están ella y León de la complejidad de las circunstancias actuales. Sin embargo, a manera de plática con su bebé, le compartió parte de la promesa que han hecho para brindarle una experiencia colmada de amor. “Quizás no sea el mejor momento para que llegues a este mundo, pero prometo que junto a nosotros, tus padres, estarás seguro y muy protegido…”, agregó la guapa actriz, quien además continúa cuidándose y preparándose al máximo para que todo marche sobre ruedas, algo que ha dejado ver en sus redes sociales.

Lo cierto es que, a poco tiempo de que nazca el bebé, África se siente invadida por un mar de emociones, situación que la ha llevado a reflexionar a profundidad sobre el giro que dará su vida desde el primer instante en que tenga a su pequeño en brazos. “No sabes lo nerviosa que estoy de todo lo que se viene. Sé que contigo tengo mucho que aprender y será un placer porque mereces tener una buena mamá, que siempre te ame y tenga mucha paciencia para guiarte y protegerte en todo momento…”, añadió, para rematar su carta de la manera más dulce. “Te amo hijo mío, ya queda muy poco para encontrarnos. 33 semanas”, finalizó.

Cuidar de su embarazo en plena contingencia

A lo largo de estos meses, África ha tenido que extremar cuidados, por esa razón ha permanecido en aislamiento voluntario para evitar algún riesgo, sobre todo porque sus visitas al hospital han sido necesarias. "Me ha tocado ir a checarme al hospital que es algo que me da muchísimo miedo y que cada que voy la verdad es que me da mucho terror. Voy muy cubierta, con tapabocas, con goggles, con guantes… (He tratado) de espaciar mucho más las citas que tiene uno con el doctor, pero algunas son muy indispensables y hay que hacerlas”, señaló en una entrevista concedida al programa televisivo Venga La Alegría. “La mamá le transmite todo a su bebito en la panza, todo, entonces es muy importante ser positivas, transmitirle mucho amor”, dijo en aquel momento.

