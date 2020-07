¡Ya están en Barcelona! ‘La Choco’, Rafa y su familia se reencuentran con Atala Sarmiento

La época más divertida el año llegó a España y como muchos madrileños en esta temporada Jimena Pérez, Rafa Sarmiento y sus hijos han decidido salir de la capital para disfrutar de las vacaciones. Luego de mudarse a una zona más céntrica de la ciudad, la familia hizo nuevamente sus maletas para trasladarse a su primera parada del verano, Barcelona, donde los recibió con los brazos abiertos Atala Sarmiento. Emocionado por su reencuentro con su hermana, el periodista compartió en su cuenta de Instagram una foto que acompañó de la frase “familia” que, Atala, respondió con varios emojis de corazón. En la imagen, vemos a todos los integrantes del clan, incluidos algunos familiares de David Rodenas esposo de la conductora, muy felices. Recordemos que la conductora tenía planeado viajar, en marzo pasado, a Madrid para reunirse con ellos; sin embargo, el decreto de emergencia nacional se lo impidió.

Tomando todas las medidas sanitarias recomendadas por las autoridades españolas, Rafa y su familia viajaron al sur del país para encontrarse con su hermana quien, desde hace unos días, ya había expresado sus ganas de verlos, al menos, eso comentó en una publicación del conductor de TNT donde, él dio a conocer que, al menos 3 veces por semana, su pequeño Iñaki despertaba en su cama: “Ya quiero que venga de okupa a meterse a la mía”, escribió Atala emocionada por el hecho de que ya sabía que pronto se reunirían: “¡Ya casi! Te apuesto que va a suceder varias veces”, le escribió Rafa quien, de alguna manera, anunció sus vacaciones a Barcelona. Ahora que tiene a sus sobrino en casa, Atala no tardó en realizar un Tik Tok con Iker, su gran cómplice, con quien mostró su lado más cómico.

El agridulce episodio en las vacaciones

A través de Instagram, Jimena Pérez ha compartido varias historias de lo bien que se la están pasado sus hijos en Barcelona donde los vimos jugar con enormes burbujas en un espacio turístico de la ciudad. También ha publicado los deliciosos platillos que ha podido disfrutar en este viaje que, por lo que han dejado ver en sus redes realizaron en auto. Aunque en general su visita ha sido muy placentera, la última historia que publicó La Choco fue para compartir con sus seguidores que, lamentablemente, fueron víctimas de la delincuencia pues filmó cómo quedó su auto luego de que unos ladrones rompieran el cristal y sustrajeran algunos objetos. Sin dar más detalles escribió: “Así las cosa por Barcelona… siguiente parada la comisaría para denunciar el robo”.

Si bien no reveló más sobre este robo, por lo que dejó ver ocurrió cuando ellos no estaban dentro del carro, por lo que probablemente los daños sean solo materiales, aunque no estuvieron excentos del susto que este tipo de acontecimientos provoca en cualquiera. Sobre este suceso, ni Rafa, ni Atala han publicado nada, por lo que nos hace pensar que el incidente deberá ser investigado por las autoridades correspondientes. Según sabemos la familia tiene planeado para este verano han pensado en visitar también Alicante y Andalucía.

Antes de que la contingencia mundial comenzara, los Sarmiento Pérez estaban planeando parar el verano en México para visitar a la familia de Jimena y Rafa que viven en la Ciudad de México; sin embargo, las circunstancias los hizo recalcular la estrategia y organizar divertidas actividades con familia y amigos en España para que sus pequeños pudieran disfrutar de sus vacaciones. Ahora que en aquel país las medidas sanitarias han disminuido y se puede sentir un poco más la libertad, consideraron que era ahí donde tenían que pasar esta temporada, en la que están creando memorias familiares entrañables, siempre los cuatro juntos.