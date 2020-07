Ana Bárbara a su hijo Emilio Levy en su cumpleaños: ‘¡Te amo con toda mi alma!’

Como el resto de los cumpleañeros en esta contingencia, José Emilio Fernández Levy, hijo mejor de la fallecida Mariana Levy y José María Fernández El Pirru, celebró su cumpleaños número 16 en confinamiento. Aunque no pudo protagonizar una gran fiesta, en Instagram sí le organizaron un festejo a la distancia. Debido a que el joven reside en México con su papá, este año, no lo pudo compartir físicamente con Ana Bárbara quien lo crío como suyo, luego de comenzar una relación con su padre cuando él tenía poco más de un año de edad. Los lazos que Ana Bárbara construyó con los dos hijos de su exesposo son tan grandes que, desde que compartían casa ella les decía “hijos” y ellos “mamá”. Mostrando un poco de la relación tan cercana que tienen, la cantante le dedicó una felicitación en la que compartió imágenes inéditas de su historia familiar, en la que han creado recuerdos inolvidables.

A través de su cuenta de Instagram, Ana Bárbara publicó un clip en el que, con fotos, hizo un recorrido en la vida del festejado a quien le escribió: “Tengo hijos que traje a la vida y tengo una vida que me trajo unos hijos. Hoy es el cumpleaños de mi amado @josefernandezlevy. ¿Sabes hijo?, prácticamente desde que naciste (como tú me has dicho) me has llenado de todos los sentimientos, de luz, de amor, de atenciones. ¡Te amo con toda mi alma! Y aunque a veces me siento con las ganas de estar más tiempo contigo, sé que hemos hecho milagros para alargar nuestros momentos juntos sé que, aunque siempre he actuado en pro de tu seguridad y con la sensibilidad de madre, seguramente me he equivocado, pero siempre he deseado y esperando tu felicidad. Te amo y extraño hacerte cosquillitas y ver pelis de Cantinflas antes de dormirnos. Atte tu mami en la tierra”, la cantante musicalizó este video con su tema No me imagino.

La publicación de la cantante provocó revuelo entre sus seguidores que adoran conocer más de su faceta de mamá con los hijos de la fallecida Mariana Levy, a quienes conoció sólo meses después de la inesperada muerte de la actriz y conductora. Aunque Emilio no le ha contestado, cabe destacar que su último post en Instagram está dedicado a Ana Bárbara a quien felicitó por el Día de las Madres a quien en otro post le escribió: “Te amo ma”. Cabe destacar que, aunque cuando conocieron a Ana Bárbara tanto él como su hermana Paula eran muy pequeños, Emilio era un bebé cuando aquello ocurrió, por lo que la cantante es una de sus influencias femeninas más importante de su vida.

Los hijos que la vida le regaló

Hace unos meses, Ana Bárbara recordó en una entrevista con la periodista Mara Patricia Castañeda cómo fue que Paula y José María llegaron a su vida: “Cuando yo conozco a los niños, lo primero que me dice Paula el día que me conoce es: ‘¿Te puedo decir mamá?’ (…) el hecho de que una niña de tres años te diga eso, es algo que va más allá de poder decirle que ‘no’. Yo asumí un papel de mamá porque cuando la gente me dice madrastra no me gusta, mis hijos me empezaron a decir mamá”, contó en aquella conversación.

Bárbara hizo énfasis en Emilio, quien cuando falleció su mamá era el más pequeño: “Tenía 10 meses cuando murió su mamá y llegó a mi vida cumpliendo un año, yo ya era su mamá, le di todos los biberones, todavía lo dormí bebé, lo bañé, todo como una mamá, entonces los dos me empezaron a decir mamá muy chiquitos”, contó asegurando que esa etapa fue toda una aventura para todos sus hijos quienes, a pesar de que la cantante y El Pirru se separaron continúan tan unidos como antes, incluso María, hija mayor de Mariana Levy, también forma parte del clan.