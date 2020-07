Sebastián Zurita sobre el amor de sus padres: 'Nadie va a poder superar ese amor y ese cariño'

Como bien lo ha dicho Humberto Zurita en varias ocasiones, su amor por Christian Bach es infinito, más allá de que en lo terrenal ya no puedan estar juntos, tras varios años haber construido un lindo matrimonio colmado de anécdotas entrañables. Y claro, eso lo tienen muy presente sus hijos, Emiliano y Sebastián, quienes a lo largo de estos meses, desde la partida de su mamá, han apoyado de manera incondicional al actor. De hecho, ha sido el mayor de los hijos del intérprete quien ha hablado sobre cómo pasa su progenitor estos días, revelando incluso si se encuentra preparado ante la posibilidad de que su padre desee rehacer su vida sentimental en algún momento.

Tan respetuoso como suele ser, Sebastián respondió así a esta pregunta en el programa De Primera Mano, en donde además habló de su más reciente proyecto, la serie televisiva Cómo Sobrevivir Soltero, la cual produce junto a su hermano. “Eso ya no me corresponde a mí, eso es cuestión de mi papá, lo que lo haga feliz me hace feliz, y pues él marcará su tiempo, su manera de ser, lo que necesite y nosotros somos sus hijos y estamos ahí para apoyarlo en lo que quiera, creo que eso es lo más importante…”, dijo luego de ser cuestionado al respecto por el reportero de dicha emisión.

Sin embargo, Sebastián quiso dejar claro lo valioso que es el amor que su madre sembró en ellos, una historia que simple y sencillamente será irrepetible, ante cualquier escenario que pudiera plantearse. “Somos una familia muy unida, obviamente nadie va a poder superar ese amor y ese cariño que tenemos por mi mamá, tampoco podemos dejar y de tener donde vivir, entonces la vida sigue, con las cosas buenas, con las cosas malas…”, aseguró con toda tranquilidad durante la charla, en la que puso en alto la unión familiar que hoy prevalece.

Para concluir sobre este tema, Sebastián hizo énfasis en cómo pasa los días su padre, quien ha encontrado refugio en su trabajo y en el apego por sus hijos. “Ese proceso lo tiene que vivir cada quien, yo lo veo a él muy pleno, ahorita lo veo contento, lo veo trabajando, hemos aprovechado mucho el tiempo para estar juntos. Entonces creo que eso es lo importante, simplemente apoyarnos incondicionalmente…”, aseguró a la largo de la conversación.

Un sueño hecho realidad

Sebastián también destacó lo orgulloso que se siente de haber materializado el sueño de haber producido su primer serie junto a su hermano Emiliano, Cómo Sobrevivir Soltero, la cual está disponible a través de una plataforma de streaming. Por supuesto, su madre fue testigo del nacimiento de este proyecto, por lo cual su lanzamiento vino acompañado de sentimientos únicos. “Ha sido un viaje emocional bien padre… a ella le tocó ver mucho del proceso… prácticamente nos dijo que estaba súper orgullosa, que lo disfrutáramos, cada pequeño momento…”, dijo para también hablar de cómo su padre los ha acompañado en esta aventura. “Es un apoyo incondicional, la verdad, creo que objetivamente nos dio sus consejos desde un principio. Le daba cosita ir al set porque sentía que nos iba a intimidar o que la gente iba a pensar que él estaba opinando, pero al revés, nosotros encantados de que fuera, de que viera el proceso, de que nos viera trabajar, porque él es muy respetuoso en ese sentido…”, comentó.

