Juan Soler ya no hablará de su vida privada : 'Termina uno siendo el agredido' El actor reveló que algunos medios han especulado sobre temas muy personales, por lo que prefiere ya no dar detalles en público

Desde que Juan Soler comenzó su carrera siempre ha procurado una buena relación con la prensa con quien ha compartido importantes capítulos de su vida. En ese sentido, recientemente fue cuestionado sobre su situación sentimental de la que, dijo, ya no quiere hablar frente a las cámaras, pues desea proteger su privacidad. Después de que, en noviembre de 2018, Maki y el actor anunciaran a través de un comunicado su separación, luego de 15 años de matrimonio, los detalles de esta noticia se hicieron de interés público y aunque al principio los actores sí concedieron varias entrevistas en las que dejaron claro que esta decisión se tomó de mutuo acuerdo y con la mayor cordialidad, el manejo que algunos medios le dieron a la información provocó que ahora el actor prefiera reservarse algunos aspectos de su vida pues, según reveló en una entrevista para el programa Hoy, incluso fue víctima de ataques por declaraciones que no dio. “Estoy muy bien muchas gracias”, respondió cuando se le preguntó cómo se encontraba su corazón.

Con la amabilidad que lo caracterizado, Juan explicó: “Puedes caer en manos de gente irresponsable e irrespetuosa de la prensa que hacen notas y luego termina uno siendo agredido sin haber declarado absolutamente nada”. Aunque el actor no hizo referencia a los medios que han realizado estas prácticas, aseguró que en este momento prefiere hablar de sus proyectos en televisión donde actualmente está trabajando en la nueva producción de Nicandro Díaz, La mexicana y el güero, donde comparte créditos con Itatí Cantoral y Luis Roberto Guzmán con quienes recientemente publicó una foto en Instagram en la que les escribió: “Adoro y admiro a mis compañeros de aventura”. También reveló que realizó un cameo en Rubí donde participó haciendo el papel del papá de Héctor Ferrer que interpreta el actor argentino Rodrigo Guirao.

Si bien ha decidido ya no compartir detalles de su estado civil con la prensa, en Instagram continúa presumiendo instantáneas de faceta preferida: la de papá. Ahora que su hijas mayores, Mía y Azul, están viviendo nuevamente en México, el actor tiene la oportunidad de compartir más tiempo con ellas, con quienes hace de cualquier instante un momento inolvidable, como el que compartió hace unos días cuando él y su hija Azul decidieron consentirse con unas originales mascarillas: “Los animales son lo indicado Azul, un unicornio, yo un tigre. A la hora del tratamiento facial, seamos serios. La amo mal. ¡Me cuida y me consiente!”, escribió como pie de foto de esta imagen que provocó la reacción de varios de sus seguidores que halagaron la linda relación que, se ve, tiene con su hija.

Cuarentena con sus hijas

A principios de junio pasado, Juan Soler reveló que esta cuarentena la pasó con sus hijas, quienes tenían muy poco de haberse mudarse a la Ciudad de México cuando comenzó la contingencia sanitaria: “Tengo a mis hijas viviendo conmigo en mi departamento. Ahí están las nenas desde el 12 de marzo que no salen del departamento”, declaró a Televisa Espectáculos. Durante esa entrevista, Juan contó cómo se las ingeniaron para respirar aire fresco durante el confinamiento: “Nuestros paseos son: yo me subo a la camioneta y con las ventanas abiertas salimos a dar una vuelta, vamos a La Marquesa y paseamos. No se pueden bajar en ningún lado porque todo está cerrado, pero tenemos esos paseos”.

En 2017, Juan Soler reveló en entrevista para el programa De Primera Mano que deseaba que sus hijas regresaran a México, situación que ya es una realidad, y explicó por qué: “Realmente no quiero que mis hijas se críen en Estados Unidos, no quiero que su juventud, su adolescencia la pasen allá, quiero que estén en un país con valores, con valores familiares, quiero inculcarles otras cosas a mis hijas (…) Una cosa es una calidad de confort y otra es calidad de vida, esa la tenemos aquí en México donde la familia lleva un papel preponderante en la vida de cada individuo, yo quiero que mis hijas sean grandes seres humanos como lo son los mexicanos".