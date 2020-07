Toño Mauri en su lucha contra el COVID-19: 'Después de esto la vida cambia'

Mientras los días pasan, Toño Mauri no baja la guardia, motivado por salir adelante en su lucha contra el COVID-19, padecimiento por el cual tuvo que ser trasladado al hospital y desde donde ha compartido que se encuentra bien y “mejorando cada día”. De hecho, gracias a su familia también se supo que el actor recibe un tratamiento médico de plasma, al cual ha respondido de manera favorable, así lo reveló recientemente su hermana Graciela Mauri. En medio de esta circunstancia, algunos de sus amigos más cercanos se han mantenido muy pendientes del estado de salud del intérprete, como lo ha hecho Lili Estefan, quien confirmó que ha estado en contacto con él, e incluso leyó el nuevo mensaje que le hizo llegar, dando noticias de cómo se encuentra en este momento.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

La conductora de televisión hizo un paréntesis durante la reciente emisión de El Gordo y la Flaca, de la cadena Univision, para compartir con el público el mensaje de texto que le escribió Mauri, el cual revela el buen ánimo que mantiene en su recuperación, algo que se ha prolongado por varios días. “Sigo luchando y la voy a ganar, cómo se valoran las cosas desde aquí, después de esto la vida cambia, ya te platicaré…”, leyó Lili a los televidentes, haciendo énfasis en las reflexiones de quienes pasan por situaciones similares, palabras que sin duda la conmovieron desde el primer instante, razón por la cual ella también hizo pública su respuesta. “Toño, si nos estás viendo, el mensaje me llegó ayer al corazón y nos hace a nosotros también reflexionar…”, agregó Estefan durante el programa.

Y aunque no se han dado más detalles sobre la hospitalización de Toño, su familia ha dicho que el actor permanece estable, tanto así que se ha tomado el tiempo para dar noticias sobre su propia evolución, como lo hizo el pasado 1 de julio, a través de un breve comunicado que publicó en sus redes sociales, luego de los rumores que surgieron y en los que se indicaba que había sido llevado a terapia intensiva. “Hola, muchas gracias a todos por preocuparse por mi salud y la de mi familia, gracias a Dios estamos bien, mejorando cada día, yo tuve que ir al hospital y dentro de poco estaré en casa…”, escribió, sin olvidar agradecer a todos aquellos que le han manifestado su apoyo.

VER GALERÍA

El tratamiento médico que ha seguido el actor

En su lucha contra el COVID-19, Toño ha tenido que someterse a un tratamiento de plasma, así lo informó su hermana, Graciela Mauri, en una entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando. “Inmediatamente empezaron con un protocolo que le ha funcionado maravillosamente, le pusieron plasma. Cuando una persona se contagia y se cura crea anticuerpos, y si esa persona después dona sangre, esos anticuerpos le funcionan a las demás personas que están infectadas, como si fuera una vacuna…”, dijo de este procedimiento, que continúa probándose en diversas partes del mundo y que de acuerdo con la U.S. Food & Drug Administration, sigue en etapa de investigación.

Recordemos que fue a finales de junio cuando Toño confirmó a través de una entrevista con Despierta América, que tanto él como su familia habían dado positivo a la prueba de coronavirus, misma a la que se sometieron tras presentar algunos síntomas que los puso en alerta. “Me dolía el cuerpo, me dolía la cabeza, me sentí mal, me sentí débil, la verdad es que pensé que era una gripa porque nos hemos cuidado muchísimo, mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir, nos hemos cuidado mucho, mucho”, dijo por aquellos días.

VER GALERÍA