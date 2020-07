¿Será que el corazón de Carlos Ferro ya tiene dueña?

Desde marzo pasado que comenzó la contingencia sanitaria Carlos Ferro, como el resto de los artistas que se tuvieron que aislarse de manera voluntaria, comenzó a elevar su participación en Instagram, donde sus fans han encontrado muchas coincidencias con la cuenta de otra famosa. Resulta que, luego de que esta tarde el actor publicara un video al lado de su mascota, con motivo de su cumpleaños número 36, sus seguidores notaron que ese espacio donde grabó el clip también ha sido escenario de algunos Tik Toks de María León con quien ya se le ha relacionado en el pasado. Pero la duda comenzó después de que una publicación revelara que Ferro y León vivían juntos información que, de inmediato provocó curiosidad entre sus fanáticos que comenzaron toda una investigación en la que han resaltado varias coincidencias con el Instagram de la intérprete de Piérdeme el respeto.

Aunque para nadie es un secreto que María León y Carlos Ferro tienen una amistad desde hace más de dos años, según se rumora, durante esta cuarentena esta relación se pudo transformar en amor pues, si bien no hay pruebas de que vivan juntos, sí quedó al descubierto la gran cercanía que se ha dado entre ellos durante el confinamiento. El espacio que utilizó el actor para grabar el clip con su perro es una terraza, en la que aparece una pared de madera adornada con fotos, mismo fondo que utilizó la actriz de Chicago para su último video en Tik Tok. Este fue el detalle que los seguidores de ambos notaron y que desató una ola de especulaciones que apunta a que sí podría existir un romance entre los amigos. Sin embargo, jugando al despiste León le escribió esta tarde: “¡Feliz cumpleaños Ferrito! Ya brindaremos en algún momento, en algún lugar. Un abrazote”.

En varias ocasiones María León ha hablado de su relación con Carlos Ferro quien fue su modelo en el videoclip del tema Loco; de hecho, durante un encuentro con la prensa en octubre del año pasado, la cantante admitió que sí intentaron ser más que amigos, pero no llegó a ser oficial y así lo explicó: “Sí, sí salimos, no la pasamos muy bien, pero nunca concretamos nada. Yo sigo feliz soltera, no sé porque me quieren emparejar tan rápido, es muy guapo y él ahorita está preparando un proyecto, pero somos buenos amigos”, comentó, de acuerdo con información del programa Suelta la Sopa.

¿Más que amigos?

En diciembre del mismo año, María se dejó ver de nuevo con Carlos en un plan que nada tenía que ver con una colaboración laboral. En aquella ocasión la cantante llegó al homenaje póstumo que se le realizó a José José en el Zócalo en la modo del actor, quien la fue a dejar al evento, sobre esas imágenes que rápido dieron de qué hablar, León explicó: “Yo no dije que estaba sola, yo dije que estaba soltera, es bueno tener amigos que sepan andar en moto, fue un favor que le pedí con mucho cariño y él aceptó, lo agradezco con toda mi alma, porque de otra manera era imposible y para mí era muy importante hacer este homenaje y cumplir mi compromiso del teatro. Somos amigos de mucho tiempo”.

Aunque ninguno de los dos ha negado nunca su cercanía y sus ganas de ser más que amigos, han dejado que la vida los sorprenda y que la relación fluya de forma natural así lo explicó hace unos meses el actor a las cámaras de Hoy: “Lo que hay ahora es amistad y nos echamos muchas porras cuando se puede nos vemos, creo que siempre primero hay que tener una buena amistad. En la vida personal enfocado en la chamba y no, no se ha cocido el arroz con María, pero mira cuando se dan las cosas se dan”, comentó dejando al descubierto el gran cariño que le tiene a la cantante, ¿será que ya lograron concretar el noviazgo?