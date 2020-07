¿Romance en puerta? Chris Evans y Lily James son captados de madrugada en Londres

A pesar de ser uno de los galanes más afamados de Hollywood, Chris Evans ha sabido mantener su vida personal alejada de los reflectores, sobre todo con los temas relacionados al aspecto sentimental. Sin embargo, eso no le ha impedido compartir algunas opiniones y sincerarse al respecto, como cuando meses atrás se refirió de la manera más cordial a su ex, Jenny Slate. Ahora, el actor se ha vuelto a colocar en la mira, luego de que fuera captado en la ciudad de Londres por los paparazzi junto a la guapa actriz Lily James, mejor conocida por su protagónico en la cinta Mamma Mia y la serie televisiva Downton Abbey. A raíz de estas imágenes, han surgido las especulaciones, pues entre otras cosas se comenta que ambos disfrutaron de una noche de fiesta por aquella ciudad.

En las postales que comenzaron a circular, James aparece de vestido rojo y tacones mientras se dirigía al hotel The Corinthia, en el que estaba hospedado Evans. Además, los dos viajaron en el mismo taxi, esto durante la madrugada del pasado sábado. De acuerdo con el Daily Mail, las estrellas habían asistido al Mark’s Club, un venue privado del cual fueron fotografiados saliendo juntos, para después abordar el automóvil que los llevaría a su destino. En los reportes, también se ha dicho que fue el protagonista de Captain America quien ingresó primero al hotel, esto luego de que un empleado del lugar usando mascarilla le diera el acceso.

Mientras tanto, se dijo que Lily esperaba afuera del The Corinthia atendiendo una llamada telefónica, por lo que accedió al lugar tiempo después y por una puerta trasera. Cabe destacar que ella, de acuerdo con el diario, vive al norte de Londres, por lo que su presencia en aquel sitio llamó la atención desde el primer instante. Sin más, los paparazzi no perdieron detalle de los movimientos, captando el impecable look de Evans, con pantalón y saco en color negro, así como botas grises.

En una de las fotos se aprecia a Lily mirando de frente a la cámara, con lo que podría quedar claro que ella captó la presencia de los fotógrafos. Incluso, el Daily Mail asegura que se ha puesto en contacto con los representantes de ambas estrellas, aunque por el momento ninguno de los dos ha dado respuesta a estas solicitudes. Es así como se encienden las alertas en torno a estos famosos, que sin más han dado una sorpresa que ha generado dudas entre sus respectivos fanáticos, pues a lo largo de las horas posteriores la noticia se ha viralizado a través de las redes sociales, en donde la difusión de las fotos también ha sido constante.

Sobre el estatus sentimental de James y Evans

En medio de esta situación, se sabe que Chris Evans se mantiene como uno de los solteros más cotizados de Hollywood, luego de que en marzo de 2018 hablara abiertamente para The New York Times sobre su segunda separación de la actriz Jenny Slate, con quien mantuvo una relación de mayo de 2016 a febrero de 2017, retomando su romance en otoño. Por otro lado, se dice que Lily James había reanudado su romance con el actor Matt Smith, con quien se rumoró había roto en el mes de diciembre. La pareja acaparó la atención pues se dijo que además pasaron juntos la cuarentena.

