José Ron confiesa cómo es su relación con Camila Sodi: 'La quiero mucho'

Hace varios años los caminos de Camila Sodi y José Ron se cruzaron gracias a una pasión en común: la actuación. Hoy, después de que la profesión los ha llevado por distintos rumbos, Rubí los ha reunido de nuevo. A través de un Live de Instagram que realizó con sus seguidores, José Ron habló de cómo se lleva con la protagonista de esta historia a quien conoció en sus inicios, cuando ambos estudiaban. Para sorpresa de sus fans, el actor destapó la amistad que sostiene con Sodi con quien proyecta una gran química en la pantalla chica: “Por supuesto que me cae muy bien, la quiero mucho, fuimos compañeros de generación allá en el CEA y fíjense que desde el CEA no nos veíamos, hasta que coincidimos acá en Rubí”, comentó el actor en esta conversación virtual.

José Ron fue más allá e incluso recordó el sobrenombre que tenía la actriz en su tiempos de estuduante: “Cuando nos reencontramos fue padrísimo, ver a Camila. Camilita, la que estaba en el CEA, era una niña, una bebé y le decíamos bebush”, añadió. Hace justo un año, cuando su nombre sonaba muy fuerte para el papel de Alejandro Cárdenas, el actor ya había hablado de esta amistad con la protagonista: “Somos amigos de generación, nos conocemos muy bien, vamos a ver qué sucede si nos toca trabajar juntos, yo feliz, porque además es una gran historia”, comentó en julio de 2019 al programa La Cuchara.

Además de la amistad con Camila, José Ron reveló que cuando aceptó este proyecto se enfrentó a un gran obstáculo, al comenzar las grabaciones lastimado: “Yo llegué lesionado, llegué con una luxación de hombro, no podía mover mi hombro derecho, no podía entrenar y sí, cuando llegué al proyecto me pesaba mucho porque, físicamente no me sentía al 100 y aparte para y aparte para mí entrenar en cada novela y en cada proyecto es sumamente importante y no lo podía hacer en Rubí”, explicó.

¿Por qué estuvo a punto de rechazar a ‘Rubí’?

Como muchos actores durante esta cuarentena, José Ron ha participado en varias entrevistas virtuales donde ha revelado varios detalles de su paso por esta producción. Durante una charla con la actriz Claudia Torres, confesó que estuvo a punto de rechazar su personaje en esta historia: “Con Rubí fue muy chistoso porque, uno, yo no pensaba estar en el proyecto, yo no quería estar en el proyecto porque yo venía de hacer Ringo, donde hacía a un boxeador y, en Rubí, iba a hacer a Alejandro, un doctor. Entonces, yo decía: ‘Un doctor, no, no quiero ser un doctor ahorita’, pero aquí la importancia de Alejandro Cárdenas no es su profesión, es la relación que tiene con Rubí, después de platicar unas cositas, me atrapó, además de que el formato iba a hacer diferente”.

El actor también habló de cómo fue la convivencia en Rubí donde, debido al formato de cine en el que se filmó, tuvo una experiencia completamente diferente a la que cualquier telenovela: “Me la pasé muy bien en general, otra de las diferencias, porque me la pasé muy bien de verdad, pero conviví con muy pocos actores, eso es una de las diferencias con la televisión, porque ahí estamos en el foro y te encuentras a todos, ves a la mayoría. Acá en Rubí solo veía, al momento de mis horarios, con quien me tocaba grabar (…) me la pasé muy bien, me divertí mucho, pero conviví con muy poquitos actores”, recordó.