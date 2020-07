Sincera, Yadhira Carrillo cuenta en quién se ha refugiado ante la adversidad

A pocos días de que se cumpla un año de la detención de Juan Collado, su esposa Yadhira Carrillo se ha sincerado sobre la manera en la que ha logrado mantenerse de pie, en medio de la tempestad por la que atraviesa y de la que ha compartido algunas reflexiones en ocasiones anteriores. Ahora, durante su reciente encuentro con la prensa a las afueras del Reclusorio Norte, reveló en quién se ha refugiado para hacer frente a la adversidad y no darse por vencida, siempre con la esperanza de que todo podrá resolverse en algún momento. Sin dar detalles de los aspectos legales del caso, sí habló de cuál fue el gran cambio que se dio en su vida a partir de este acontecimiento, y brindó un sincero consejo a todos aquellos que en este momento pasan por una situación similar.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Con la apertura que la caracteriza, Yadhira reveló el misterio de su gran fortaleza, asegurando que la fe ha sido su mayor refugio desde siempre, aunque dados los recientes acontecimientos que dieron un drástico giro a su historia, tuvo la oportunidad de reencontrase con Dios. “Leo mucho la Biblia y me intereso mucho por la palabra de Dios, desde siempre, en mi casa, pero llega un momento en que lo descuidas porque estás en tu vida corriendo, haciendo mil cosas, y ahora tengo la oportunidad de poderme reconciliar nuevamente con el tiempo necesario para sentarme a estudiarla, me ha dado toda la paz que necesito…”, aseguró la actriz durante una entrevista concedida al programa televisivo Despierta América.

De hecho, la estrella de telenovelas ahondó en detalles para contar cómo esta fe ha influido en los suyos, invitando a quienes enfrentan la adversidad a no perder las esperanzas. “Dios nos ha dado muchísima fuerza para poder pasar este trago que jamás en la vida esperamos, entonces ha sido súper enriquecedor para el alma, para el corazón. Es algo que le digo a la gente que nos escucha, que tanta gente la estamos pasando tan mal, algunos por enfermedad, el COVID… nosotros por ejemplo, todas familias que tienen a alguien dentro de un reclusorio, a toda la gente que está triste deprimida, que no ve esperanza, de verdad se lo digo, yo lo estoy experimentando, no hay absolutamente nada que me dé más tranquilidad y paz… que no sea en Dios…”, dijo.

VER GALERÍA

En ese espacio, Yadhira también destacó lo importante que ha sido para ella mantenerse siempre al lado de su esposo, un compromiso que ha cumplido desde el primer instante desde que el abogado ingresó a prisión, apenas el 9 de julio de 2019. “Estas con alguien por amor y lo cuidas y lo proteges y ves que necesita, ya no sabes qué decirle para levantarle el ánimo, y si tú vienes triste lo escondes, tienes qué esconderlo y llegar y levantar el ánimo…”, reiteró durante su charla, tan amable como suele ser con los medios de comunicación.

Cómo ha sobrellevado Collado sus días en la cárcel

Recientemente, Yadhira también habló sobre lo difícil que ha sido para su marido permanecer en prisión, sin embargo, asegura que en medio de la incertidumbre ha encontrado la manera de permanecer tranquilo, enfocándose en algunas actividades y también en la fe. “Se refugia mucho en la lectura, y se refugia sobre todo en la lectura religiosa y en Dios, esa ha sido su mayor fortaleza…”, comentó a principios de junio para el programa antes citado. En ese espacio, habló de estado emocional de Collado, quien asegura no pierde las esperanzas de que todo pueda llegar a una justa resolución. “Triste, muy triste. Él está triste, es muy fuerte, es muy valiente pero siempre ha sido muy para adentro…”, comentó.

VER GALERÍA